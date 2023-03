La novela detrás de la salida de Nagelsmann del Bayern Múnich: desconfianza por su pareja, problemas en el vestuario y los millones por su despido

Julian Nagelsmann fue echado el viernes luego de un año nnueve meses (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

El sorpresivo despido de Julen Nagelsmann como entrenador del Bayern Múnich llamó la atención en el fútbol europeo, más cuando el equipo marcha segundo en la Bundesliga y clasificó a los cuartos de final de la Champions League. En su lugar, asumió su compatriota, Thomas Tuchel, que viene de dirigir el Chelsea.

Te puede interesar: La preocupante confesión de una estrella del Bayern Múnich: “Estoy solo, soy un perdedor popular”

Oliver Kahn, director general, sostuvo que “después del Mundial, jugamos cada vez con menos éxito y de forma menos atractiva, las fuertes fluctuaciones en el rendimiento han puesto en entredicho nuestros objetivos esta temporada, pero también más allá de este curso. Por eso hemos reaccionado ahora”, expresó el histórico arquero alemán.

Más allá que la dirigencia habló de los resultados como una de las razones de su salida, en Alemania apuntan a que uno de sus condicionantes fue su relación con la periodista Lena Wurzenberger, que habría generado un pérdida de confianza de sus ex dirigidos. La vida personal de Nagelsmann (35 años) comenzó a influir en el vestuario del Bayern ya que Wurzenberger (30) que cubría al club para el sitio local Bild.

Te puede interesar: El inesperado guiño de Lionel Messi en las redes sociales que disparó nuevas especulaciones sobre su futuro: ¿puede ir al Bayern Múnich?

La relación arrancó el año pasado luego de que él se separó de su esposa por 15 años, Verena. El medio decidió apartar a Lena de las coberturas del Bayern, pero eso no calmó los ánimos de los jugadores, quienes temieron que pudiera filtrarse a la prensa algún comentario del grupo. No obstante, los futbolistas le siguieron respondiendo en el campo de juego.

“Julian Nagelsmann ama a una reportera del Bild”, tituló el propio portal germano. “El entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, tiene nueva novia. Se trata de Lena Wurzenberger (30), que anteriormente ha informado sobre el FC Bayern para BILD y ha estado de vacaciones con él en Ibiza. Bild ha conocido la nueva relación y ha liberado a Lena Wurzenberger de informar sobre el FC Bayern con efecto inmediato”, añadió.

Te puede interesar: Sorpresa en Alemania: Bayern Múnich despidió a su entrenador e inmediatamente acordó con su reemplazante

Más claridad al tema aportó la leyenda del Bayern, Markus Babbel: “Sé que su relación con la reportera de Bild era un gran problema en el vestuario. Hubo pérdida de confianza porque algunos jugadores ya no podían comunicar lo que estaban pensando ya que tenían tenían miedo de que todo terminara publicado en el periódico”, afirmó en declaraciones a Blick.

Lena Wurzenberger y Julen Nagelsmann

Las primeras fotos juntos de Nagelsmann y Wurzenberger se vieron en el pasado verano europeo en Ibiza y hasta fueron captados besándose, ella en las tribunas del Allianz Arena, y él dentro de la cancha. Luego de que Nagelsmann fue echado, Deutsche Presse-Agentur informó que Wurzenberger se irá de Bild al terminar el mes. La pareja se hizo una escapada para practicar esquí en Austria, debió regresar a Alemania.

Más allá de la historia de amor de Nagelsmann que podría haber influido en su salida, dos de los referentes del Bayern salieron el cruce de las versiones. Joshua Kimmich esgrimió que “ocurrió porque no ganamos suficientes partidos y porque no tuvimos suficiente éxito. Por supuesto, seguimos vivos en todas las competiciones. Sin embargo, se ha visto que no hemos rendido adecuadamente, sobre todo en la Bundesliga. Sólo hemos ganado cinco de los diez últimos partidos. Pero el míster no había perdido el vestuario. He vivido varios cambios de entrenador, pero no es que lo viéramos venir en el vestuario porque los jugadores estuviésemos descontentos”, explicó en testimonios recogidos por la cadena televisiva ZDF.

Leon Goretzka, compañero de Kimmich en la mitad de la cancha, agregó: “Sería tonto si contradijera o criticara a mi jefe. Personalmente, sólo puedo decir que no hubo ningún tipo de grieta en mi relación con Julian. No sé si pudo ser el caso era con otros jugadores, pero está claro que, cuando alguien así deja de estar ahí de hoy a mañana, es un shock para todos”.

Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic apuntaron a la baja de rendimiento del equipo desde enero (REUTERS/Lukas Barth)

En tanto que Hasan Salihamidzic, el director deportivo, aseveró que “tras un minucioso análisis de la evolución deportiva de nuestro equipo, especialmente desde enero y con la experiencia de la segunda mitad de la temporada anterior, ahora hemos decidido juntos liberar a Julian”.

Respecto de algunos problemas con los jugadores, Salihamidzic indicó en Sport1 que “¿Falta de liderazgo de Nagelsmann? Ese era su estilo. Por supuesto que hubo problemas, tuvimos algunos problemas de disciplina. Julian Nagelsmann es un muy buen entrenador. Pero tuvimos algunos problemas. Teníamos un entrenador top pero el rendimiento no era el que esperábamos. Julian está decepcionado, yo también”.

Desde el 20 de enero, cuando se reinició la actividad en Alemania, el Bayern bajo la conducción de Nagelsmann disputó 12 partidos, ganó siete, empató tres y perdió dos.

Por otro lado, esta terminación anticipada del contrato de Nagelsmann le costó al Bayern 70 millones de dólares según informó ESPN. El club ya había desembolsado 27 millones de dólares para garantizarse la incorporación de Nagelsmann, quien tenía contrato con el RB Leipzig.

Nagelsmann llegó al Bayern a mediados de 2021 y ganó la Bundesliga y Supercopa alemana en 2021 y 2022. En esta temporada solo perdió tres partidos. En la Bundesliga está segundo con 52 puntos, a uno del líder Borussia Dortmund. En la Champions League aplastó en su grupo ganando los seis partidos. En los octavos de final eliminó al PSG de Lionel Messi y en los cuartos se medirá con el Manchester City de Julián Álvarez.

Seguir leyendo: