A 30 años del debut de Marcelo Gallardo como futbolista: el inédito video que difundió River Plate

Imágenes inéditas del debut de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo es uno de los máximos ídolos de River Plate, honor que muy pocas personas pueden ostentar. Brilló con la banda roja cruzada en el pecho dentro del campo de juego y luego armó una verdadera revolución con el buzo de director técnico.

Te puede interesar: La dinastía sigue: Matías Gallardo fue convocado por Demichelis para el amistoso de River Plate ante la U de Chile

El 26 de marzo no es un día más para el Muñeco, ya que un día como hoy, pero de 1993, hizo su debut oficial con la camiseta del Millonario. Fue en la victoria por 1 a 0 frente a Olimpia de Paraguay por la Copa Libertadores. Con 17 años fue de la partida y formó dupla en ofensiva con Walter Silvani.

El resto del equipo confeccionado por Daniel Passarella lo conformaron Adolfo Zeoli, Fernando Cáceres, Hernán Díaz, Pablo Lavallén, Guillermo Rivarola, Julio Toresani, Ornaldo Claut, Jorge Vázquez y Matías Almeyda. En el complemento ingresaron Leonardo Astrada y Ariel Ortega.

Marcelo Gallardo hizo historia en River Plate (Gentileza Museo River)

Luego, el 18 de abril de ese mismo año, Gallardo hizo su estreno oficial en torneos de AFA, al participar en la victoria por 2 a 0 ante Newell ‘s con un doblete de Rubén Da Silva.

Te puede interesar: La foto de Marcelo Gallardo con Lionel Messi que enloqueció a los hinchas de River Plate y el guiño de Nicolás Otamendi

Para homenajear los 30 años del debut oficial de Marcelo Gallardo, el Museo de River Plate, tras la donación de un coleccionista, pudo recuperar algunas imágenes inéditas de aquel encuentro y en las redes sociales de la institución difundieron este domingo destellos de la magia del Muñeco en su estreno en el estadio Monumental para el deleite de todos los fanáticos.

“30 años atrás, Gallardo y el fútbol empezaban una historia para toda la vida”, fue la leyenda elegida por el club.

Marcelo Gallardo en sus inicios en River Plate (Gentileza Museo River)

Esta historia de amor tiene una particularidad: casi se rompe ese mismo día. Comenzó una tarde de noviembre de 1988, cuando decidió acudir a una prueba con 12 años junto a dos amigos y acompañado por su padre Máximo. Marcelo ya había deslumbrado a algunos ojeadores con su talento y su pisada con la camiseta del club de baby fútbol Nahuel, ubicado en Merlo.

Te puede interesar: Así fue la vuelta de Marcelo Gallardo al Monumental para ver a la Selección campeona del mundo

Más de 200 chicos se hicieron presentes para formar parte de la pre-novena de River. “Fue una prueba extensa. Él jugaba de ocho, venía del baby fútbol de un club llamado Nahuel, en Merlo”, le explicó a Infobae en su momento Gabriel Rodríguez, histórico descubridor de cracks de la cantera millonaria.

El sol bajaba y la tarde se consumía. Todos los jóvenes aspirantes tenían su oportunidad, salvo uno, quien sentado en el paredón que da a la calle Lugones aguardaba inquieto. Pasaron las horas, sus dos amigos habían participado y ya se habían cambiado. Incluso su padre se acercó en dos oportunidades para volver a casa, con resignación. Pero Gallardo sintió una corazonada, algo en su interior le marcaba que debía esperar. Y menos mal que lo hizo...

Marcelo Gallardo en uno de sus primeros partidos con la camiseta de River Plate

“Era diferente. Lo puse para los titulares porque vi cosas en él, tenía un talento distinto. Pero, como siempre pasa, los titulares no le daban juego”, manifestó Rodríguez. Este hecho hizo que se pudiera ver en todo su esplendor el carácter y actitud de Gallardo, pese a tener sólo 12 años. El joven encaró al experimentado entrenador y le solicitó que lo pasara a los suplentes, para así poder desplegar todo su talento y potencial. “Él se paró y me pidió que lo cambie. Me mostró una gran personalidad. Lo hice esperar afuera como una hora porque había muchos chicos y yo tenía la obligación de darle a todos minutos para que jueguen y se muestren. Casi se va, pero cuando lo miré, lo llamé y le dije ‘entrá’. Jugó 15 minutos y lo hice fichar”, añadió.

Desde ese día comenzó una carrera ascendente. Al mes hizo su debut oficial, en un torneo en San Rafael, Mendoza. “Lo puse de 9. Salió campeón con la categoría 1976 y además fue el goleador”, comentó Rodríguez. Una de las perlitas del certamen fue su primer tanto, que fue de taco ante Sportivo Pedal.

Tres años más tarde, con sólo 15 años, Alejandro Sabella lo puso en la cancha para sumar sus primeros minutos con la Reserva. El 14 de diciembre de 1991, a falta de poco menos de un cuarto de hora, ingresó ante Platense.

Lo otra, ya es historia conocida...

LOS NÚMEROS DE MARCELO GALLARDO:

Como futbolista:

River Plate: 6 títulos de Primera División, 1 Copa Libertadores, 1 Supercopa Sudamericana

AS Mónaco: 1 Liga, 1 Supercopa de Francia, 1 Copa de la Liga

Paris Saint-Germain: 1 Copa de la Liga

DC United: 1 Lamar Hunt US Open Cup

Nacional: 1 Campeonato Uruguayo

Selección nacional: medalla de plata Juegos Olímpicos Atlanta 1996 y medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995

Como entrenador:

Nacional de Uruguay: 1 Campeonato Uruguayo

River Plate: 3 Copa Argentina, 2 Supercopa Argentina, 1 Trofeo de Campeones, 1 Campeonato Primera División, 2 Copa Libertadores, 3 Recopa Sudamericana, 1 Copa Suruga Bank, 1 Copa Sudamericana

Distinciones individuales:

-Elegido 2 veces “Mejor Jugador Jóven” del Campeonato de Primera División

-Elegido “Mejor Jugador del Torneo Apertura 1997″

-Incluido 2 veces en el “Equipo Ideal de América”

-Elegido “Mejor Jugador de la Liga de Francia” año 2000

-2 premios Konex (como futbolista y entrenador)

-Elegido “Mejor Técnico del Torneo” en Uruguay

-3 veces en el Top 5 como “Mejor Entrenador de Clubes del Mundo”, según la IFFHS

-Elegido 3 veces “Mejor Entrenador de América”

Seguir leyendo: