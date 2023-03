Gustavo del Petre con optimismo para que los Pumas clasifiquen al repechaje

Haciendo un total ejercicio de autocrítica, el delantero argentino, Gustavo del Petre, señaló que la situación actual de los Pumas no es para nada la planteada a principios de torneo, haciendo hincapié en las múltiples expulsiones que han tenido durante las 12 jornadas; sin embargo, mencionó que aún pueden enderezar el camino en lo que queda de la fase regular.

A falta de una firma y a priori, el anuncio oficial por parte de la directiva, los Pumas ya encontraron al reemplazo de Rafael Puente del Río; estando a la espera de que Antonio Mohamed se presente en Cantera. A raíz de ello, los ánimos se renovaron dentro del equipo y afición ‘Auriazul’, pues saben que a falta de cinco jornadas, el club aún puede colarse entre los clasificados.

Como ya se mencionó, uno de los primeros en hacer autocrítica y señalar los errores que ha tenido el conjunto felino, fue Gustavo del Petre, quien brindó unos minutos a los medios de comunicación tras su salida de Cantera al término de un entrenamiento. Aunado a ello, también aclaró no conocer en persona al ‘Turco’ Mohamed.

Al ser consultado sobre la posible llegada del estratega argentino a la dirección técnica del club, Gustavo dijo no saber nada al respecto; aunque reconociendo su palmarés que ha conquistado en el fútbol mexicano. “La verdad es que yo nunca coincidí con el Turco, lo conozco por lo que ha hecho acá en México, le ha ido muy bien. Ojalá sea lo mejor para el club y para todos”.

El atacante argentino habló sobre la llegada de Mohamed

Aspiraciones para entrar a liguilla

De la mano con el tema del nuevo entrenador en el equipo, Del Petre abundó en los malos resultados que han venido arrastrando durante las últimas jornadas dentro del Clausura 2023, incluyendo la expulsión que recibió durante el último encuentro en Ciudad Universitaria en donde perdieron 0-2 ante los Tuzos de Pachuca.

“La verdad que fue una semana difícil, fue muy duro lo que pasó, no esperábamos estar en la posición que estamos ahora, pero bueno, vamos a intentar darlo todo para cambiar la situación en la que estamos”, señaló el ex ariete de Estudiantes de la Plata.

Gustavo dejó con un hombre menos a Pumas en el duelo ante Pachuca

De igual manera, mostró su optimismo tras mencionar que aún pueden clasificar. “Sabemos que depende de nosotros, entonces tenemos que esforzarnos mucho para eso (entrar al repechaje). Estoy convencido del equipo, como dije antes, yo confío en este equipo y podemos dar más, también hemos tenido muchas expulsiones, pero vamos a dejar todo en la cancha.”

Posteriormente, recordó el como las expulsiones a lo largo del torneo los han afectado en el trámite de los encuentros. “Tenemos que darnos cuenta que no somos un equipo que nos sobra mucho, entonces tenemos que estar los once dentro la cancha; es la primera expulsión que tengo en mi carrera. Me quede en shock cuando pasó porque nunca en mi vida he hecho una falta así”.

Cabe señalar que en el actual certamen, los Pumas han sido uno de los equipos más indisciplinados con un total de seis tarjetas rojas y 26 cartones amarillos. De hecho, cuatro de sus expulsiones se dieron en C.U, en donde no lograron obtener la victoria en ninguno de esos cotejos, consiguiendo solo un empate a dos goles ante Atlas en la fecha 3.

Foto de archivo de Juan Ignacio Dinenno (9) durante un partido entre Pumas UNAM y Everton. Orlando, Florida, EEUU. 28 de julio de 2021. REUTERS/Joe Skipper

De los cinco duelos que le restan en el torneo, tres serán en contra de equipos que marchan dentro de los primeros cuatro lugares del campeonato (Monterrey, América y Toluca) y siendo solo en calidad de local el partido contra los Diablos.