Manuel Negrete exigió tener a un entrenador con ADN de Pumas

El canterano de Pumas expresó su descontento por la actualidad del equipo

Tras cosechar otro certamen lleno de altibajos y marchar en los últimos puestos de la tabla general, el ex jugador de los Pumas y de la selección mexicana, Manuel Negrete, expresó su punto de vista y la forma en la que el conjunto ‘Auriazul’ debe de tomar cartas en el asunto si es que quiere regresar a las primeras planas y recuperar protagonismo.

Viviendo una crisis deportiva y a punto de cumplir 12 años sin alzar ningún título a nivel profesional, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) despidieron a Rafa Puente del Río como entrenador del primer equipo y pusieron de manera interina a Raúl Alpízar. No obstante, la decisión no fue bien vista por la afición, ni por Manuel Negrete, ex futbolista que fue campeón con el conjunto universitario.

Durante una entrevista para ESPN, el autor del mejor gol en la historia de los mundiales externó que uno de los aspectos más importantes dentro de Pumas, es el recuperar su identidad y ‘ADN’ Auriazul, pues es algo que se fue perdiendo paulatinamente. “Creo que es momento de que todos en el club sean pumas y volver a las bases. Como decía mi querido ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez: trabajar y sacar talento de la cantera”.

Luis Flores y Manuel Negrete (Foto: Twitter@MXESTADIOS)

De igual manera, mencionó que el tema va más allá de solo nombrar a un nuevo estratega, pues debe de haber cambios en la directiva e incluso, sugiriendo un cargo nuevo en el club. “Debe haber pura gente puma en Pumas; por eso también hablo de que haya un consejo que lo integren ex futbolistas con identidad universitaria, que sientan la camiseta, los colores”.

Candidatos para ser el nuevo entrenador del equipo

Posteriormente, el ex futbolista campeón con Pumas en 1981 mencionó a los que para él, hoy en día son los candidatos idóneos para tomar el cargo como nuevo director técnico. “Hugo Sánchez, Jaime Lozano o Juan de Dios Ramírez Perales. Ellos son pumas, entonces no tienen ningún problema en sentir la camiseta”.

Siguiendo con su punto de regresar a la esencia de tener pura gente ‘de casa’, Negrete señaló que durante los últimos años, se tuvo a entrenadores que no se formaron en la institución felina. “Como gente de Pumas que siempre he sido, sé lo que hace falta en el equipo, pero se necesitan sobre todo gente que haya jugado en el equipo, que se haya formado en la institución. Creo que contamos con técnicos nacidos en Pumas que pueden darle un camino diferente a nuestro equipo”.

(Foto: especial)

“La verdad es que después de lo que han hecho varios técnicos que han llegado a Pumas, cualquiera de los que se han formado en el club podrían hacer algo mucho mejor, porque ya han dirigido o han sido campeones o han sido auxiliares. Aún hay tiempo para salvar como sea la temporada, tener mejores resultados”.

Trayectoria de Manuel Negrete con Pumas

A pesar de haber incursionado en el mundo de la política, Manuel es conocido entre la sociedad mexicana por su trayectoria como futbolista profesional, especialmente durante su paso con los Pumas, club que lo vio nacer y del cual es aficionado. Con los ‘auriazules’, logró conquistar el título de liga en la temporada 1981, y tres títulos de Concacaf en 1980, 1982 y 1989.

Manuel Negrete metiendo su mítico gol ante Bulgaria

Se desempeñó como centrocampista y formó parte de la plantilla de la selección mexicana que disputó el Mundial de México 1986. Fue en ese certamen donde marcó el considerado por la FIFA como “El mejor gol en la historia de los mundiales”, un tanto que anotó ante Bulgaria en los octavos de final dentro del Estadio Azteca.