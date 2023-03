Se destapó la interna en el plantel de Francia por la capitanía de Mbappé: la decepción de Griezmann con Deschamps

Antoine Griezmann y Didier Deschamps dialogan en el entrenamiento de la selección de Francia (FRANCK FIFE / AFP)

La selección de Francia regresó a los entrenamientos luego del segundo puesto conseguido en el Mundial de Qatar 2022, donde perdió la final contra la Argentina de Lionel Messi en los penales. Tras la decepción por no haber podido repetir el logro obtenido en Rusia 2018, los galos sufrieron algunos problemas internos que generaron desgaste en la tropa de Didier Deschamps, ratificado una vez más como entrenador. Las renuncias de referentes como Hugo Lloris, Raphaël Varane y Karim Benzema a la escuadra nacional, sumado al escándalo por acoso sexual que terminó con el mandato de Nöel Le Gräet al frente de la federación (FFF) fueron el inicio de una serie de cortocircuitos en el plantel que buscará la clasificación a la Eurocopa 2024.

Te puede interesar: La decisión que tomó el entrenador de Francia con Mbappé luego de la final perdida ante Argentina en el Mundial de Qatar

Llegó el turno del reencuentro en el predio de Clairefontaine, donde se entrenan Les Bleus y, tras la elección de Kylian Mbappé como nuevo capitán del seleccionado francés saltó la bronca de otro histórico y aspirante a la cinta, Antoine Griezmann. Luego del retiro de Lloris, Deschamps definió al líder del equipo y se inclinó por el delantero de 24 años que fue el goleador en Qatar. El orientador galo tomó la decisión en base a la actitud que mostró el hombre del PSG en el entretiempo de la final que Francia perdía 2-0 con un rival netamente superior. La encendida arenga de Kiki para despertar a sus compañeros bastó para ganarse la capitanía.

Esto no le cayó bien a Griezmann, quien se enteró en la práctica que sería el segundo capitán del equipo. “El jugador del Atlético de Madrid asintió, sin agregar nada, excepto decir que estaba decepcionado, pero que haría el trabajo, como siempre. Sin embargo, esto no es lo que esperaba escuchar de su entrenador. Y tomó este anuncio como quien recibe un golpe en la nuca: un poco aturdido”, publicó el diario L’Equipe.

Te puede interesar: La encendida arenga de Mbappé en el vestuario de Francia durante la final del Mundial que convenció a Deschamps de convertirlo en capitán

El mediocampista de 32 años tenía esperanzas de llevar el brazalete en la Euro 2024 a la que Francia deberá clasificar entrando entre los dos mejores del Grupo B que comparte con Países Bajos (primer rival el viernes 24 de marzo), Irlanda (lo visita el lunes 27), Grecia y Gibraltar. Cuentan desde el país europeo que la decepción de Griezmann es grande, ya que contaba con que iba a ser Capitán como lo fue en septiembre de 2022 ante Dinamarca. Deschamps negó en conferencia de prensa que su decisión sea un “tema sensible” puertas adentro, pero sin dudas ha dejado consecuencias.

Griezmann quedó decepcionado con Deschamps luego de enterarse que no sería el capitán de la selección de Francia (REUTERS/Carl Recine)

Incluso, afirman desde Francia, que el ex Barcelona se tomará esta semana con el plantel francés para reflexionar sobre su futuro. Ya no están algunos de sus amigos con los que supo festejar victorias con la camiseta azul como Lloris, Varane, Steve Mandanda o Paul Pogba, quien aún no ha sido convocado tras su lesión. “Por primera vez, se pregunta por su futuro internacional. ¿Quiere continuar? Deschamps se hizo eco del malestar de su jugador y habló para disuadirlo de que no piense en dejar la selección tan rápido”, agregaron en la nota del prestigioso medio francés.

Te puede interesar: La cifra millonaria que podría pagar un grande de Europa por uno de los protagonistas de la final del Mundial de Qatar

Seguir leyendo: