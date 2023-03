“Esto no se sabía, ¿no?”: Piqué reveló sin querer el retiro de una ex figura del Barcelona al que apodaban el “nuevo Messi”

Se trata de una ex joya del club al que apodaron en sus comienzos como "el nuevo Messi"

En nuevo encuentro de los presidentes de la King’s League, Gerard Piqué cometió un desliz que recorrió el mundo. Y no es para menos, ya que el ex defensor reveló sin querer que una ex figura del Barcelona al que apodaban el “nuevo Messi” se retirará de la práctica deportiva.

Se trata de Bojan Krkić, quien con 32 años colgará los botines. “Bojan se retira. Se despide el jueves en el Camp Nou y yo voy al evento”, aseguró Piqué en un directo de Twicht junto a otros integrantes de la King’s League, como Ibai Llanos y Gerard Romero. “Esto no se sabía, ¿no?”, preguntó, ya al tanto de que había cometido.

Esto se originó en medio del programa de After Kings 11 y mientras Ibai comentaba la sensible baja delicada de Javi Espinosa de cara a los playoffs. Entre las opciones de sustitución, apareció sobre la mesa el nombre de Bojan Krkic. “Nunca le he visto muy ilusionado con la Kings League”, aseguró el presidente de Porcinos FC.

En ese instante, Piqué contó un secreto que recién se iba a dar a conocer en el evento especial organizado este jueves 23.

Lionel Messi celebra con su compañero en el Barcelona, Bojan Krkic, tras un encuentro ante el Sevilla disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuan el 8 de mayo de 2010 (AFP PHOTO / JORGE GUERRERO)

El delantero español se retirará del fútbol tras una exitosa carrera. La joya de las inferiores debutó en el Barcelona con 17 años de la mano de Frank Rijkaard. Fue el primero en marcar en las cuatro grandes ligas y en ese momento llegó a ser comparado con Lionel Messi. Tiempo después, reconoció que tantas expectativas puestas en él le jugaron una mala pasada. “He sufrido en primera persona lo que está viviendo Ansu Fati”, reconoció en febrero pasado sobre la presión que recae sobre el joven de 20 años.

El último club de Bojan Krkić fue el Vissel Kobe, elenco japonés donde se desempeña Andrés Iniesta. Entre las camisetas más importantes que vistió, además de la del Barcelona, figuran las de la Roma, Milan, Ajax y Stoke City. Luego de su paso por la Premier League, su carrera fue en declive: Mainz de Alemania, Alavés, retornó al Stoke City, fue transferido al Montréal de la MLS de los Estados Unidos hasta su cierre en el elenco asiático.

Su palmarés es de 16 títulos con dos Champions League, un Mundial de Clubes, tres Ligas de España, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, una Supercopa de Europa, un campeonato de Europa Sub-21, una Supercopa de los Países Bajos, una Liga de los Países Bajos y un Campeonato Canadiense.

