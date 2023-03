Los secretos del “otro Piqué”: jugó al fútbol, maneja desde las sombras los negocios de su hermano y se casó en pleno escándalo con Shakira

Marc y Gerard Piqué en un evento (@cele.bspop)

Audaz para los negocios, pero sigiloso para saber moverse y pasar casi inadvertido, Marc Piqué, hermano menor de Gerard Piqué, tiene un rol preponderante en la vida del ex futbolista. Cuenta con una gran participación en las empresas de la leyenda del Barcelona, pero su escasa exposición lo mantiene oculto. Esquivar los radares de los medios es lo suyo, al punto que se casó en junio de 2022 en medio de la escandalosa separación del ex zaguero con Shakira.

Mientras su ciudad, Barcelona, se preparaba para los inolvidables Juegos Olímpicos de 1992, Marc llegó al mundo el 14 de marzo de ese año para unirse a la familia que habían formado sus padres Montserrat Bernabeu y Joan Piqué Rovira. Siempre estuvo cerca de Gerard y soñaba ser como él. De hecho jugó al fútbol, pero no tuvo las condiciones del campeón mundial en Sudáfrica 2010 y múltiple ganador con el Barça.

Los hermanos Piqué son muy unidos, pese a los muchos viajes que Gerard comenzó a hacer debido a precoz debut como profesional con 18 años. Cuando la ex pareja de Shakira comenzó a jugar en el Manchester United, igual se mantuvieron en contacto. De hecho cuando regresó tuvo un rol más fuerte sobre Marc. “Gerard empezó a ejercer de hermano mayor, ¡y ahora lo mima y le regaña más que yo!”, aseguró en su momento su madre Montserrat.

Fue así que Marc se limitó a torneos infantiles y juveniles y en éstos contó con la presencia de Gerard que ya empezaba a ser conocido en el mundo del fútbol. Por entonces y siendo un adolescente, el menor de los Piqué comenzó la relación con su actual mujer y como un cuento de hadas terminaron contrayendo matrimonio. Ella, “una joven de buena familia barcelonesa” (afirman sus allegados), pudo mantenerse en su anonimato, algo que él no pudo, aunque hizo el mérito para ser casi un desconocido.

Marc en su época de futbolista juvenil. Está a la izquierda de Gerard (Facebook Marc Pique)

A medida que la carrera de Gerard fue creciendo y decidió invertir su dinero en diversas empresas, no tuvo mejor idea que tener a su hermano como mano derecha para ser el ejecutor de las tareas. Mientras el emblema azulgrana se dedicó de lleno a su campaña deportiva, Marc aportó toda su capacidad ya que se graduó en Administración y Dirección de Empresas en el IQS (Instituto Químico de Sarrià).

A los 21 años Marc ya era un profesional y en la actualidad tiene once cargos en seis empresas distintas de la familia. En uno de sus cargos es el apoderado de Kosmos Global Holding, la firma que organiza eventos. Allí es compañero de trabajo de Clara Chía Martí, la pareja de su hermano luego de separarse de la cantante colombiana, con quien Marc tuvo una buena relación.

Además, lo nombraron administrador único en Kerad Esports, consejero de Lobobeach y luego quedó a cargo de Kerad Financial. Es dueño de un local de indumentaria en Barcelona llamada Piqué & Co, que se especializa en ropa y accesorios para hombres. También creó la empresa MP Sports Management, que se dedica a la representación de jugadores de fútbol.

Pese a ser la mano derecha de su hermano, a diferencia de él no le gusta la exposición y lo suyo es el perfil bajo. Las pocas fotos que se conocen fueron publicadas por Gerard, como el día que lo acompañaron a su hermano, Amador Bernabéu, en un homenaje que le hicieron en el Camp Nou recibiendo una placa conmemorativa del Barça como agradecimiento a sus aportes.

Marc junto a su hermano, sus padres y Shakira, con quien tuvo una buena relación

Si bien tiene redes sociales activas, no opera en ellas. En Facebook no interactúa desde 2018 cuando cambió su foto de perfil en el que se lo ve arriba de una pequeña moto, algo que ama, ya que es amante de las dos ruedas, algo que heredó de su padre. Por ser catalán debería acompañar al crédito local y tocayo, Marc Márquez, seis veces campeón mundial de MotoGP, pero él prefiere a Valentino Rossi, la leyenda que se retiró en 2021. En tanto que de portada cuenta con la imagen del Camp Nou repleto. Acaba de cumplir 31 años y hasta 2022 recibió saludos por su aniversario los cuales no respondió al menos en su perfil. Mientras que en Instagram su perfil es privado, tiene solo tres publicaciones y 367 seguidores, entre ellos su hermano. En Twitter no está activo desde 2011.

“Lo comparaban siempre con su hermano, y eso, se quiera o no, era difícil de llevar”, aseguró en su momento su padre Joan, como queriendo dar cuenta de lo complicado que es vivir bajo la sombra de una figura del deporte del primer nivel mundial. No obstante, Marc nunca se sintió mal por el papel que le tocó. Le gusta ser un actor de reparto, pero con un rol estelar en la vida de Gerard.

Marc es feliz con el lugar que le tocó: es exitoso en su carrera, tiene una ardua labor por las empresas de su hermano. Se mueve como un alfil en una partida de ajedrez. En su trunco pasado como futbolista no supo gambetear en una cancha, pero en su vida brilla eludiendo a las cámaras. Es tan atinado para mantenerse oculto que la separación de Gerard con Shakira le cayó como anillo al dedo. Lejos de posponer la boda mantuvo la fecha de manera indeclinable.

Más fotos de Marc Piqué:

Marc en brazos de la leyenda húngara Ladislao Kubala y Gerard con Gustavo Biosca, gran figura del Barcelona (@3gerardpique)

Saludo de cumpleaños de Gerard a Marc (@3gerardpique)

Es amante de las motos y arriba de una es su foto de perfil en Facebook (Facebook Marc Pique)

Se recibió en Administración de Empresas a los 21 años y pronto comenzó a acompañar a su hermano mayor (@cele.bspop)

Los hermanos Piqué son inseparables (@cele.bspop)

Marc tiene once cargos en seis empresas familiares (@cele.bspop)

En una reunión con amigos (Facebook Marc Pique)

Otra postal junto a Gerard (Facebook Marc Piqué)

En un baile de disfraces (Facebook Marc Pique)

Gerard y Marc comparten mucho tiempo juntos por ser familia y por sus roles en las empresas (@cele.bspop)

