Independiente-Colón, un duelo de necesitados en la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

Independiente y Colón se verán las caras en Avellaneda

El estadio Libertadores de América - Enrique Bochini será el escenario que pondrá cara a cara a dos equipos con urgencias y que necesitan de manera imperiosa una victoria para alejarse de la parte baja de la tabla de posiciones. Desde las 19, Independiente recibirá a Colón de Santa Fe. El árbitro será Nicolás Lamolina y televisará ESPN Premium.

Te puede interesar: En el regreso de Ricardo Gareca como entrenador, Vélez empató 1-1 con Platense en Liniers

El Rojo, que en los últimos días sufrió las duras lesiones de los juveniles Tomás Pozzo y Chila Márquez, no encuentra la regularidad en el certamen local y la gente comenzó a mirar de reojo al director técnico Leandro Stilitano.

Ante los rumores de una posible salida producto de otro mal resultado, Martín Cauteruccio salió a respaldar al entrenador: “Al entrenador lo veo bien. Me gusta su forma de trabajar. Es una persona abierta a las cosas que podemos ofrecer los jugadores, siempre predispuesto y muy trabajador. Nos merecemos tener más puntos de los que tenemos porque hay mucho trabajo que quizás hoy no se ve reflejado en la cancha. Creo mucho en este cuerpo técnico, en este equipo y sé que nos va a ir muy bien”. El Rojo, que no gana hace seis partidos (cuatro empates y dos derrotas), solamente posee siete unidades.

Te puede interesar: La frase de Fabián Doman sobre el Kun Agüero que ilusiona a los hinchas de Independiente

El Sabalero, ahora bajo la conducción técnica de Pipo Gorosito, busca salir del último puesto de la tabla de posiciones. Los santafesinos, que vienen de igualar con Newell’s, acumulan cuatro empates en fila y son el único equipo que aún no triunfó en lo que va del certamen.

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Cristian Báez, Luciano Gómez, Joaquín Laso, Ayrton Costa; Nicolás Vallejo, Sergio Ortíz, Kevin López, Baltasar Barcia; Matías Giménez y Martín Cauteruccio. DT: Leandro Stilitano.

Te puede interesar: Malas noticias para Independiente: Tomás Pozzo sufrió una grave lesión y estará al menos seis meses sin jugar

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Stefano Moreyra, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Julián Chicco, Juan Pablo Álvarez, Santiago Pierotti, Carlos Arrúa, Joaquín Ibáñez y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Estadio: Libertadores de América - Enrique Bochini

Árbitro: Nicolás Lamolina

Hora: 19

Televisación: ESPN Premium

Tabla de posiciones: