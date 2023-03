El Gato Sessa reveló el emotivo gesto que tuvo Alejandro Sabella tras un clásico entre Gimnasia y Estudiantes: “Me sorprendió”

El emotivo recuerdo de Gastón Sessa sobre Alejandro Sabella

Alejandro Sabella demostró ser uno de los entrenadores argentinos más competitivos y meticulosos del último tiempo. Antes de lograr el subcampeonato del mundo con la selección argentina en Brasil 2014, Pachorra lideró a un Estudiantes implacable que se quedó con la Libertadores 2009 y el torneo local en 2010. Fue justamente en ese año en el que el DT del Pincha grabó una anécdota con una figura del clásico rival, Gastón Sessa.

Te puede interesar: Racing y Estudiantes ganaron, mientras que Rosario Central empató con Unión de Santa Fe

Invitado a TyC Sports, en vísperas del clásico de La Plata que se disputará mañana en el Bosque (arrancará a las 16:30 y será válido por la Fecha 8 de la Liga Profesional), el Gato reveló: “Te voy a decir algo que pasó con Sabella en un clásico que jugamos en el estadio Único, que ustedes creo que ganaron 2-0, no recuerdo (NdeR: fue 3-0 a favor de Estudiantes)”. La frase fue dirigida para Leandro Desábato, representante del León que también estuvo invitado al programa.

El ex arquero prosiguió: “Nosotros estábamos peleando el descenso. Terminó el partido y estábamos muertos, anímicamente estábamos destrozados. Ya había terminado el partido, entramos todos al vestuario y el jefe de seguridad nuestro me dice al oído que me buscaba Sabella. ‘Bueno, ahí voy’. Fui y bueno, me abrazó y me dijo ‘vos sos el capitán de este equipo, este barco no se puede hundir, así que metele para adelante, van a salir’”. Sessa confesó: “Yo me sorprendí porque era el técnico rival, que si te podían ver 100 metros debajo de la tierra...”.

El grato recuerdo de Alejandro Sabella, por el Gato Sessa

Aquel derby se disputó el 29 de agosto de 2010 en el estadio Ciudad de La Plata y fue por la segunda fecha del Torneo Apertura. Tiempos difíciles para un Gimnasia que lucharía toda la temporada por la permanencia y de hecho disputaría la Promoción contra Atlético Rafaela (ganó 3-2 el global y cumplió el objetivo), pero además muy dulces para un Estudiantes que hacía pocas semanas había levantado la Copa Libertadores contra Cruzeiro en Brasil.

“La verdad que a partir de ahí le tomé un respeto y una admiración muy grande. Después de hecho, cuando Argentina fue a jugar un partido con Brasil en Resistencia que se suspendió por un corte de luz, lo fui a visitar al hotel junto con Pablito Blanco, que era el profe que yo había tenido en Barcelona de Ecuador, y estuvimos hablando un montón y recordando anécdotas, todo. Un monstruo”, concluyó el Gato. Desábato ratificó todo con una frase: “Siempre decía que había que respetar al rival. Siempre”.

Seguir leyendo: