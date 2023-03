Pipo Gorosito se hartó de Brian Fernández: “Faltó a dos entrenamientos, ya está”

Brian Fernández tiene contrato con Colón hasta junio de 2023 (@ColonOficial)

Antes de enfrentar a Independiente por la Liga Profesional, Pipo Gorosito brindó una conferencia de prensa en la que fue consultado por la situación de Brian Fernández, futbolista que pertenece a la institución pero que no fue convocado para el encuentro que se celebrará el sábado en Avellaneda. Ante esto, el técnico de Colón fue tajante y explicó que el ex delantero de Racing no será tenido en cuenta y que deberá acordar su continuidad con los dirigentes.

“Faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está. Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo”, explicó el ex entrenador de Gimnasia este viernes, después de que el jugador no participara de ninguna de las dos últimas prácticas.

Además, Gorosito fue claro al asegurar que él tuvo la intención de darle posibilidades al futbolista, pero fue él quien las dilapidó: “Le pasó muchas veces. Hablé con él como padre, como pibe de barrio que también es. Es un tema que debe resolver él. No puedo decir algo para lo que no estoy capacitado”.

Fernández regresó a Colón en febrero de este año, después de que en octubre de 2022 había sido arrestado en el barrio Yapeyú de Santa Fe por arrojarle piedras a un colectivo. Luego de ese episodio, fue hospitalizado en el Hospital Iturraspe con “un cuadro de salud mental agudo, un brote psicótico”. Tras iniciar un tratamiento, volvió al Sabalero con sed de revancha: “Estoy bien, tengo muchas ganas de revertir la situación”, expresó en aquel entonces en diálogo con TyC Sports. “Jamás quise lastimar a nadie. Es un problema personal que tengo que luchar día a día y trato de mejorar para hacerlo mejor, pero jamás les quise hacer un daño a los hinchas”.

Surgido de Defensa y Justicia, tuvo un salto a Racing que, luego de desempeñarse en Sarmiento de Junín, le permitió emigrar a Francia (Metz), Chile (Unión La Calera), México (Necaxa) y Estados Unidos (Portland Timbers). Sin embargo, los problemas vinculados a su salud siempre estuvieron presentes y terminó recalando en el club de Santa Fe para la temporada 2019/20. Sin mostrar un buen nivel, su mejor versión se vio en el 2021 con la camiseta de Ferro, club al que volvió en 2022 pero ya sin la continuidad que había tenido previamente. Si bien no se esperaba, firmó un nuevo contrato con el Sabalero que expira en junio de este año.

