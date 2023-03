Lionel Scaloni fue elegido como el mejor entrenador de América: los dos futbolistas argentinos que integraron el “Once Ideal”

Scaloni sigue ganando premios: esta vez a nivel continental (AP Foto/Frank Augstein)

Lionel Scaloni no para de sumar estatuillas a su vitrina personal. El hombre que consiguió la Copa América 2021, la Finalissima en 2022 y el Mundial de Qatar a fines del año pasado, venía dulce por la entrega de los Premios The Best en el que fue galardonado como el mejor entrenador del mundo y ahora también revalidó su trabajo a nivel continental. El medio uruguayo El País lo condecoró como el mejor entrenador del continente, según su reconocida encuesta.

El oriundo de Pujato imantó 107 de los 218 votos totales de periodistas de todo el continente, dejando por detrás al portugués Abel Ferreira (35) y el brasileño Dorival Junior (28), quienes completaron el podio. Los otros argentinos que figuraron en el ranking fueron Martín Anselmi (20), campeón de la Sudamericana y la Recopa con Independiente del Valle, Marcelo Gallardo (7), Gustavo Alfaro (2), Gustavo Quinteros (1) y Hugo Ibarra (1).

Por otra parte, también fueron votados los mejores futbolistas y en el Once Ideal de América fueron incluidos los argentinos Lorenzo Faravelli (motor de Independiente del Valle) y Julián Álvarez, quien en el primer semestre de 2022 todavía estaba en el plantel de River. El Rey de América fue el delantero brasileño del Flamengo Pedro Guilherme, con 68 votos en total. Giorgian de Arrascaeta quedó segundo con 64 y Julián Álvarez recibió 34. ¿Los otros argentinos presentes? Enzo Fernández (12), Germán Cano (3), Lautaro Díaz (2), Víctor Figueroa (1), Franco Armani (1), Cristian Pellerano (1) y Agustín Auzmendi (1).

Julián Álvarez, que había ganado la edición de 2021, ahora quedó tercero en la votación del Mejor Futbolista de América (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Once Ideal tuvo a: Weverton (Palmeiras); Gustavo Gómez (Palmeiras), David Luiz (Flamengo), Thiago Heleno (Athletico Paranaense); Everton Ribeiro (Flamengo), Gustavo Scarpa (Palmeiras), Lorenzo Faravelli (Independiente del Valle), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo); Gabriel Barbosa (Flamengo), Pedro (Flamengo), Julián Álvarez (River Plate).

Otros albicelestes que se destacaron en la votación por el Once Ideal pero finalmente no fueron incluidos en el equipo fueron Richard Schunke (41 votos), Agustín Rossi (27), Enzo Pérez (8), Thiago Almada (5), Milton Casco (4), Alan Varela (4), Ignacio Fernández (4), Marcos Rojo (3), Nicolás Figal (3), Valentín Gómez (3), Luca Langoni (3) y Mateo Retegui (3).

LOS VOTOS PARA LOS ENTRENADORES

1. Lionel Scaloni 107

2. Abel Ferreira 35

3. Dorival Junior 28

4. Martín Anselmi 20

5. Luiz Felipe Scolari 8

6. Marcelo Gallardo 7

7. César Farías 5

8. Gustavo Alfaro 2

8. Vitor Pereira 2

10. Tite 1

11. Gustavo Quinteros 1

11. Alejandro Restrepo 1

11. Hugo Ibarra 1

LOS VOTOS PARA LOS JUGADORES

1. Pedro Guilherme 68

2. Giorgian de Arrascaeta 64

3. Julián Álvarez 34

4. Gabriel Barbosa 13

5. Enzo Fernández 12

6. Luis Suárez 3

6. Germán Cano 3

6. Everton Ribeiro 3

9. Gustavo Gómez 2

9. Raphael Veiga 2

9. Lautaro Díaz 2

12. Dudu 1

12. Víctor Figueroa 1

12. Franco Armani 1

12. Alex Roldán 1

12. Camilo Vargas 1

12. Carlos Vela 1

12. Cristian Pellerano 1

12. Gustavo Scarpa 1

12. Junior Sornoza 1

12. Pablo Lavandeira 1

12. John Jader Durán 1

12. Agustín Auzmendi 1

