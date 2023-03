La sorpresa que Lionel Scaloni les dio a los chicos del club que lo formó en su Pujato natal

Leo posa con los chicos del fútbol infantil de Matienzo y su hermano Mauro

“Uno siempre vuelve adonde fue feliz”. A Lionel Scaloni esta frase le cuaja a la perfección. Después de haberse consagrado campeón de América, Intercontinental (Finalissima contra Italia) y campeón del mundo en Qatar 2022, más el hecho de haber sido galardonado en los Premios The Best como el mejor entrenador del año, el oriundo de Pujato no tuvo mejor plan que instalarse en su pueblo natal en vísperas de la doble Fecha FIFA que Argentina afrontará con amistosos frente a Panamá y Curazao. Y allí, en su querido Sportivo Matienzo, sorprendió a los chicos y chicas que practican fútbol.

Leo apareció en Matienzo como si fuera uno más. Allí se formó como futbolista y como persona. Ese es el lugar al que regresa cada vez que su agenda profesional se lo permite. Y él, al igual que su familia, aporta desde lo económico y logístico para que la entidad pujatense continúe creciendo día a día. De hecho su hermano Mauro, presente en la foto junto a los integrantes del fútbol infantil, es el presidente de la institución.

Los niños enloquecieron cuando descubrieron que el líder de la Scaloneta los estaba viendo en el entrenamiento. Entre ellos estaban, obviamente, los hijos de Lionel, Ian y Noah, quienes lo habían acompañado a la gala de los The Best junto a su esposa Elisa. El club se revolucionó y enseguida comenzó una sesión de fotos personalizada y grupal. Las mujeres no quisieron quedarse afuera de las instantáneas y también se sumaron.

Las chicas que juegan al fútbol femenino en el Ranero también se dieron el lujo de conocer al DT campeón del mundo

En los últimos días, Matienzo celebró la colocación de una tribuna de seis columnas con escalones de cemento que está próxima a ser inaugurada. Es una de las tantas obras que el club realizó en el último tiempo, teniendo en cuenta los vestuarios y perímetros de la cancha principal, la iluminación en las canchas de las infantiles y los arreglos en la auxiliar.

El pasado 27 de diciembre, Scaloni se puso la camiseta verdiblanca y recibió una plaqueta tras haberse coronado en Qatar: “Sobran las palabras. Gracias por tu visita Campeón. Gracias por ponerte la camiseta de TU CLUB y por dejar en claro el amor por estos colores. Matienzo es tu casa. Y ya lo sabe el mundo entero, Argentina es Campeón por un Ranero”. Con un predio que se inauguró hace poco más de seis años, Matienzo sueña a lo grande en la Liga Casildense, donde volvió a competir oficialmente después de casi una década.

Claro que este no fue el único punto en el recorrido de Scaloni por sus pagos, ya que una de las primeras cosas que figuraban en su agenda era visitar a sus padres, que en los últimos años sufrieron de sendos ACV. “Me emociono demasiado cuando hablo de ellos. Me tocás mi familia y bueno… Ha cambiado mucho este año el tema familiar y ojalá mi viejo y mi vieja lo estén viendo, como puedan, porque soy lo que soy gracias a ellos, sinceramente”, dijo Lionel tras la conquista de la Finalissima.

“Bienvenido sea que la gente nos pueda ver jugar en nuestro país. De lo contrario, nos teníamos que haber ido bastante lejos y no hubiera sido bueno”, declaró tras ganar el Premio The Best Scaloni, en diálogo con Infobae. En los próximos días tendrá tiempo de preparar los partidos amistosos frente a Panamá (23 de marzo en cancha de River) y Curazao (el 28/3 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Sin embargo, ahora el DT campeón del mundo se dedica a disfrutar de sus amigos y seres queridos en su Pujato natal.

Scaloni ya había sido homenajeado por Matienzo de Pujato a fines de 2022

