Germán Burgos sorprendió al revelar que apela a los signos del zodíaco para tomar decisiones en sus equipos: “Así veo si conectan”

La última experiencia de Germán fue en el Aris Salónica de Grecia. Se fue en agosto del 2022 y actualmente no tiene club (Foto: Aris Salonica)

Germán Adrián Ramón Burgos se convirtió en uno de los personajes más particulares del mundo del fútbol. Después de su gran paso por el arco de River y de la selección argentina, el Mono inició su carrera como ayudante de campo de Diego Simeone. Después de casi nueve años, en los que compartieron diferentes experiencias y lograron poner al Atlético de Madrid entre los clubes más prestigiosos de Europa, el ex arquero tomó la decisión de dejar al Cholo y actualmente desarrolla su faceta de entrenador principal con una reciente desvinculación del Aris Salónica de Grecia.

El Mono sorprendió cuando decidió separar caminos con el Cholo ya que existieron algunas polémicas en el medio. Sin embargo, el ex arquero aseguró que no hay ningún problema entre ellos. “Somos amigos, no nos hace falta hablar si eres amigo de verdad. Son más de veinte años de amistad, incluyendo esos ocho años en la selección argentina, cuatro de jugador y diez de entrenador. Yo hago un gesto con el ojo y ya sabe lo que estoy diciendo. A mí me gusta estar en los malos momentos”, comentó en charla con Relevo.

En agosto de 2022, Burgos cerró su paso por el Aris Salónica y comentó una vez más cuáles son sus grandes objetivos a futuro: “Atlético de Madrid, River Plate y la selección argentina. Tiempo hay, aunque a veces sea limitado y voraz. Pero el fútbol tiene sus tiempos. Tengo sueños que se pueden realizar, pero el fútbol tiene sus tiempos y determinará si corresponde o no. Soy de Aries: si no pasa por la pared, la rompe con la cabeza”.

El Mono admitió que su relación con Simeone se mantiene intacta (Foto: Reuters)

Los signos del zodiaco son una debilidad para Germán y el entrenador contó qué tanto influyen en su día a día, “Busco los signos y ver si se conectan cómo está escrito. Me he dado cuenta de algo a través de los años y relaciones… Piensa en tus cinco personas más cercanas, y verás que se repiten los signos. Con los que conservas amistad, amor, peleas… Me gusta analizar cómo se interrelacionan los jugadores, a veces fallás. Yo siempre tengo relación con Aries, Piscis y Tauro. El Cholo es de Tauro. Es con ellos con los que tengo mayor amistad”, añadió al respecto.

Además, ejemplificó su teoría con un ejemplo: “Busca de qué signo son Pelé, Maradona y Francescoli. Todos son Escorpio, personas líderes, pasionales y con carácter, como mi hija. Ve un perro abandonado y llora, y al poco sale como un huracán, sienten todo mucho, son muy sensibles. En Madrid teníamos a Saúl del mismo palo”.

Lejos de dejarlo en una simple hipótesis, el Mono explicó cómo los utiliza en su metodología de trabajo. “Era una idea mía. Hay que buscar los signos más compatibles en un grupo, se asemejan quiénes son los líderes, como los Escorpio y Tauro, y necesitas a un Piscis como Godín… Luego tienes que observar. Tenés a los alegres, tímidos, los que solamente piensan en ganar, otros con miedo hasta que enfrentan el peligro. Están los que le traen la banana al que la pide, el que se queda después de la cena, o juega a las cartas, en los viajes, dónde se sienta cada uno, quiénes comparten habitación. Así que nosotros perfilamos a la persona para saber lo que te puede dar, y me agarro del signo para saber los equilibrios emocionales del equipo, porque tampoco tengo otra cosa de dónde agarrarme”, concluyó sobre el tema.

