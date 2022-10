“El origen de la Scaloneta”, la miniserie: capítulo 1, Lionel Scaloni

El origen de la Scaloneta - Capítulo 1 - Lionel Scaloni

Sueños de Selección como futbolista devenidos en los de entrenador. Así como Lionel Scaloni se forjó como jugador albiceleste desde que era Sub 20 y llegó a jugar una Copa del Mundo con la Mayor, también hizo un master siendo líder de un proyecto que lo tiene como estratega y llevó al éxito a Argentina después de más de dos décadas con la conquista de la Copa América en 2021. “El origen de la Scaloneta” bucea en la formación de los principales líderes del equipo que perseguirá el sueño mayor en Qatar: su primer capítulo se centra en el líder de esa plantilla.

Para remontarse a los inicios del DT nacional hay que viajar hasta Pujato, localidad santafesina próxima a Rosario. Allí se fanatizó con Sportivo Matienzo, donde su papá Ángel -alias Chiche- formaba parte de la Comisión Directiva y Subcomisión de Fútbol. “Un ganador total”, lo recuerda uno de sus primeros técnicos. “Era el Simeone del equipo”, lo describe otro.

Scaloni tenía devoción por el fútbol y ya desde pequeño empezó a mostrar cuestiones relacionadas a la dirección técnica. Porque se fijaba en el desempeño de los jugadores de campo desde que tenía 10 años sentado en una tribuna. Y porque a José Pekerman y Hugo Tocalli, sus mentores en la selección argentina, les cuestionaba cada decisión, cambio o circunstancia que sucediera en cada partido.

De Iinferiores en Newell’s, pasó por Estudiantes de La Plata antes de consagrarse campeón mundial Sub 20 con la Selección en Malasia 1997. Y dio el salto a Europa para vestir las camisetas de Deportivo La Coruña (equipo con el que sumó sus cuatro títulos a nivel clubes), West Ham, Racing de Santander, Lazio, Mallorca y Atalanta.

De la formación como entrenador en Europa a ser colaborador de Jorge Sampaoli en 2018. La sorpresiva designación definitiva como DT del seleccionado mayor, cómo afrontó las críticas y el cimbronazo emocional que le provocó la enfermedad de sus padres, que lo llevaron a pensar en saltar del barco en medio del naufragio.

Con los testimonios de Hugo Tocalli (ex entrenador de las Selecciones Juveniles y Mayor), Oscar Palloto (primer DT que tuvo en la infancia), Alberto Gianfelici (amigo de la familia Scaloni), Alberto Juárez (lo dirigió junto a su padre cuando era chico), Santiago Lambertucci (amigo de la infancia), Ariel Ruggeri (ex compañero en las inferiores de Newell’s) y Ricardo Fernández (ex entrenador en las infantiles de Newell’s).

SEGUIR LEYENDO: