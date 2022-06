Tras un nuevo título con la Selección, Scaloni se quebró al hablar de sus padres y reveló por qué mandó a callar al plantel a dos minutos del final

* La emoción de Lionel Scaloni recordando a su familia de Pujato

Luego de la consagración de la Argentina al golear 3-0 a Italia por La Finalissima en Wembley, el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, analizó una nueva victoria que tuvo el plus de levantar otro trofeo, que se suma a la Copa América conseguida en Brasil en 2021. Ahora, el equipo dirigido por el estratega de Pujato llegó a un invicto de 32 partidos oficiales y es su mejor racha histórica a nivel mayores.

El DT argentino se abrió cuando le preguntaron por su familia y con la voz quebrada y al borde del llanto, recordó a su familia de Pujato, en especial sus padres. “En la otra Copa en Brasil no pudieron estar y es parte de mi familia que está acá, la de mi esposa, mis hijos, y me gustaría que esté mi familia de Pujato, mis viejos, mis hermanos, pero bueno, ellos no pueden estar, les mando un fuerte abrazo. Me emociono demasiado cuando hablo de ellos. Me tocás mi familia y bueno… Ha cambiado mucho este año el tema familiar y ojalá mi viejo y mi vieja lo estén viendo, como puedan, porque soy lo que soy gracias a ellos, sinceramente. Me han transmitido unos valores y ese chico y esos chicos, este cuerpo técnico de Malasia, seguimos siendo los mismos. Pensamos en el bien de la Selección. Cambiamos esa dinámica que había, que se pensaba que no se podía ganar algo, y lo importante es pensar que no está todo hecho”.

Más allá del buen resultado y de su segunda coronación, el técnico siguió manifestando su preocupación ante una eventual caída: “La confianza de ganar te nivela en muchas cosas, pero no estamos exentos de que en algún momento el equipo se pueda bloquear y ahí es donde tenemos que estar fuertes; eso es lo que realmente me preocupa”.

“Hay demasiada emoción por este equipo, porque en el fútbol cuando pensás que está todo hecho te baja de un plumazo. Necesitábamos jugar contra un rival así. El fútbol te permite jugar de igual ante cualquier equipo del mundo. Estamos contentos y sabemos que juegue quien juegue no nos van a dejar tirados”, agregó en diálogo con ESPN.

“Hay un camino a seguir y por ahí te toca perder un partido que es clave, que es bisagra y por ahí los tres o cuatro años que tuviste no los tenés que tirar. Nosotros queremos ganar todos los partidos, pero cuando te toca perder ahí tenés que estar. Pero sabemos que esto es fútbol y esto se puede torcer y el fútbol puede dar estas cosas. Y tenemos que estar preparados por si esto se tuerce”, insistió.

* Scaloni valoró el sacrificio de sus jugadores

MÁS FRASES DE SCALONI

Rival europeo. “Nosotros no teníamos dudas del equipo y si podíamos competir. Necesitábamos jugar esta clase de partido. Podés perder, pero el equipo da la cara siempre y de eso no tenemos dudas. Ellos nos pusieron en aprietos en algún momento en el primer tiempo. Pero el fútbol tiene estas cosas y luego nos encontramos cómodos con el partido.”.

Podio junto a Basile y Stabile. “No pienso en eso porque sería una falta de respeto a todos los entrenadores que pasaron por acá. Nosotros hacemos nuestro trabajo todos los meses. Intentar que la gente se sienta identificada con este grupo”.

Humildad. “El que cree que no tiene que mejorar y que se las sabe todas, está equivocado. Nosotros tuvimos que acomodar las cosas. Juntar tres o cuatro futbolistas de buen pie y en eso mejoramos”.

El análisis del entrenador sobre la victoria ante Italia y la confianza de los triunfos

Corte en la lista. “Si jugamos con cuatro defensores, son ocho, mínimo (los que piensa llevar). Dependerá del momento de los jugadores, que sepan aprovechar estos últimos meses y lo importante es que están todos subidos. También influye el esquema que usemos, pero no soy de hacer experimentos. Los jugadores no van a bajar la guardia porque es una lucha entre ellos. Lamentablemente alguno se va a quedar afuera. Yo la viví en 2006 que pude ir y la viví con compañeros que se quedaron afuera y con las llamadas de José (Pekerman) que les dijo que no iban. Ojalá la lista sea de 26″.

Sacrificio. “Lo que vale es el espíritu de lucha, de sacrificio, la actitud del equipo más allá del resultado. Si bien hubo una copa en juego, lo que buscamos fue el funcionamiento. En algún momento si hay que sufrir, se sufre, pero tranquilos porque sabemos lo que buscamos. Me gustaría que todo el mundo vea los entrenamientos de estos chicos. Es difícil que en los partidos te vaya mal, pero podés perder y hay maneras y maneras de perder”.

Scaloni anticipó el número de defensores que tiene pensado llevar en la lista

Festejo de goles a lo Bilardo: “Más o menos tengo esa idea. No corresponde gritar dale campeón faltando dos minutos porque sabemos lo que puede pasar, y ha pasado, por eso los paré . Los diez fueron a festejar el gol y prefiero que eso no pase, pero el problema es que no se puede manejar en el momento. Pero lo que pasa es que se llevan tan bien que es imposible pararlos”.

La Argentina consolidó su buen proceso a cargo de Scaloni y luego de ser campeón en Brasil ante su clásico rival en la final de la Copa América, este miércoles se coronó en Inglaterra ante Italia. Terminará esta ventana con el partido amistoso ante Estonia el próximo 5 de junio, desde las 15 de la Argentina, en el estadio El Sadar del Osasuna. En principio entrenador aprovecharía ese partido para darles minutos a jugadores que no suelen ser titulares.

El DT resaltó la competencia interna y la entrega de sus jugadores

