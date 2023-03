Dibu Martínez abrió las puertas de su museo en Inglaterra: el primer tesoro y el regalo especial de Messi para sus hijos

Emiliano "Dibu" Martínez revela sus tesoros y el regalo especial que Leo Messi les dedicó a sus hijos (Goal)

Emiliano “Dibu” Martínez tiene su vida hecha en Inglaterra y en una pausa de sus actividades en el Aston Villa abrió las puertas de su casa para mostrar su museo y sorprendió por los tesoros que tiene, entre ellos un regalo muy especial para que sus hijos guarden el resto de sus vidas. Con su habitual simpatía y frescura, el arquero campeón mundial con la selección argentina en Qatar 2022 contó detalles de cada pieza y cómo hizo para guardar el ADN de Lionel Messi en dos de ellas.

Te puede interesar: Ardiles se sumó a la polémica por los dichos de De Paul sobre la selección argentina: “Me pareció una declaración de nene”

El marplatense de 30 años comenzó recordando la emotiva arenga de Leo antes de la final de la Copa América 2021, cuando le ganaron a Brasil en el mítico Estadio Maracaná con el tanto de Ángel Di María. En la previa el capitán argentino quiso motivar a sus compañeros y puso como ejemplo que el Dibu había sido padre por segunda vez y aún no había conocido a la pequeña Ava. “Fue realmente conmovedor para mí. Realmente sentí como que quería llorar porque mencionó a mi hija. Mi esposa dio a luz a Ava antes de la final, fue diez días antes, creo. Entonces Messi dijo algo como que ‘ni siquiera ha visto a su hija en diez días, su hija recién nacida para quedarse aquí con nosotros. Así que asegúrense de que lo hagamos por él’. Messi diciendo eso te pone la piel de gallina. Fue muy agradable ese día para mí”, recordó en una entrevista con el sitio inglés Goal,

Luego sacó a la luz una casaca que le regaló Messi. Es del modelo actual de la Selección. “Una camiseta ganadora de la Copa del Mundo muy famosa”, le dijo el periodista, que le preguntó cuándo se la dio Leo? “Creo que se lo pedí en uno de los partidos de Argentina. ‘Leo, estoy empezando a coleccionar cosas. Quiero que seas el primero’. Así que simplemente dijo ‘aquí tienes’”.

Lionel Messi felicita a Emiliano Martínez luego de la definición por penales ante Países Bajos (AP Photo/Jorge Saenz)

“¿Las lavas? ¿O todavía tienen su ADN?”, le consultaron. “No, no los lavo. Los mantengo así”, respondió. “¿Así que técnicamente he tocado el ADN de Messi, de alguna manera?”, se entusiasmó el cronista. “Sí, en cierto modo. La usó”, afirmó el guardameta.

Te puede interesar: Lionel Messi se suma a la pantalla chica y tendrá su propia serie animada

Luego mostró otra casaca que usó el crack rosarino en la Copa América Brasil 2021. Está enmarcada porque tiene un valor sentimental, ya que Leo la firmó y les dedicó un mensaje a los hijos del Dibu. “Es mi camiseta favorita. Fue del partido Argentina-Brasil, y me dio una. Entonces dije ‘¿puedes firmar este para Ava y Santi? Son mis hijos’. Él puso ‘Con amor, Leo’. Así que eso será para mis hijos. Eso es muy especial”, contó emocionado.

Además, guarda un recuerdo muy especial de Independiente y es una camiseta del club en el que continuó con su formación antes de ser comprado por el Arsenal inglés. De esa época, explicó el por qué de su apodo. “Es una caricatura. Si buscas Dibu en Google, él es un poco pelirrojo, con algunas pecas en la cara y un poco de pelo largo. Así que esa era exactamente la forma en que me veía cuando estaba en Independiente a la edad de 12. Así fue como empezó”.

Lionel Messi (mejor jugador) y Emiliano Martínez (mejor arquero) fueron premiados en el Mundial Qatar 2022 (REUTERS/Hannah Mckay)

Por otro lado, contó cómo fueron sus primeros tiempos en la Selección: “Obviamente al principio tienes que ser respetuoso. Tienes miedo de hablar mal. O tienes miedo de decir algo que no les va a gustar. Pero cuando empecé a conocer a Leo y a todos los jugadores, al ser un tipo amistoso y como siempre me estoy riendo y haciendo bromas, así empezaron a conocer mi personalidad y les encantó. Entonces, cuando voy allí, son solo amigos. Obviamente eso se siente como bien”.

Te puede interesar: 5 perlitas desconocidas de la consagración de Argentina en el Mundial: del momento de mayor angustia de Messi al desacuerdo que unió a La Scaloneta

Luego de mostrar el “Gorro Piluso” de los campeones del mundo dio detalles de su libro. “Fue escrito el año pasado. Conté toda mi historia a través de mi carrera en Argentina. Todas mis luchas”, relató.

Por último, confesó que “daría la vida por Messi. Lo dije muchas veces. Y para que gane algo como lo ganamos, todo por nuestro país”. En tanto que no se duerme en los laureles e irá por más con la selección argentina. “Quería lograr cosas para mi país. Y, ¿qué sigue? Eso es probablemente lo más difícil. Porque no puedes conseguir algo más alto que lo que has hecho. Sí, ahí es cuando quieres la pasión y la gloria una vez más”.

Por lo pronto, Dibu, Leo Messi y todos los campeones del mundo, más otros jugadores que fueron convocados, serán protagonistas de la gran fiesta que se vivirá en el Estadio Monumental de River Plate el jueves 23 en el encuentro amistoso ante Panamá. Cinco días después tendrán otro merecido reconocimiento en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero frente a Curazao.

Seguir leyendo: