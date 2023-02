El Che García rompió el silencio tras eliminar a Argentina del Mundial de básquet: la polémica por su festejo y el misterio del “pacto” sobre su salida de la Selección

El Che García habló de su salida de la selección argentina de básquet

El básquet argentino sufrió un fuerte golpe al no lograr clasificar al próximo Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas 2023. Al principio del camino en las Eliminatorias americanas nadie imaginó que el villano de la novela terminaría siendo Néstor García, quien arrancó en el banco del Alma como entrenador. Una inesperada y repentina salida en agosto de 2022 lo hizo tomar riendas de República Dominicana, país con el que encadenó cuatro victorias consecutivas para llevarlo al prestigioso certamen, además de dejar sin chances a la Albiceleste frente a su público en Mar del Plata.

Los descontrolados festejos del Che García tras la victoria de República Dominicana que dejó sin Mundial a la Argentina El entrenador bahiense, que se alejó del combinado argentino en agosto de 2022, celebró la clasificación en Mar del Plata a la Copa del Mundo de básquet junto al resto del equipo VER NOTA

El Che venció en dos oportunidades a Argentina con el combinado caribeño, pero este último encuentro en el Polideportivo Islas Malvinas trascenderá en los libros. “En el básquet moderno, 17 puntos faltando 12 minutos no es diferencia. A estos niveles es un juego muy mental, físicamente uno sabe que va a dar lo mejor. Una cosa es 17, otra cosa es a 10 y otra 7. Una cosa es el silencio del local, tratamos de no traer a la gente al juego cuando nos sacan 17. Para nosotros la premisa fue el silencio del local. Cuando un equipo juega y se acerca, la gente se calla. Son cosas muy mentales. No traer a la gente al juego porque por errores, el equipo corre, mete triples, la gente se envuelve en el juego. Más que 5 contra 5, son 8005 contra 5″, analizó en charla con Radio La Red.

Al entrenador le consultaron por su efusiva celebración cuando sonó la chicharra final: “¿Pero yo qué hago? Era un Mundial representando a un país, era uno u otro. Mis jugadores me suben y me tiran para arriba. Cuando me bajaron me fui corriendo. Más respeto no le puedo tener a mi país. ¿Qué voy a hacer? ¿Que no me levanten cuando están felices? Nosotros fuimos a algo histórico, es el subcampeón del mundo, el campeón de América. Era Argentina o Dominicana. Mis jugadores me abrazan, me llevan para arriba, ¿qué hago yo? No sé de qué festejo hablan. Anoche a mí me llamó el presidente de Dominicana, él me deja saber que es la victoria más importante en la historia del básquet de Dominicana. Muy fuerte. No sólo eso, hoy es el día de la Independencia en Dominicana. Iba a ser una noticia mundial. Cuando un país que te elige, te busca, los jugadores te abrazan y te llevan para arriba, creo que es lo más normal. Si no quedábamos afuera del Mundial. Logramos con Dominicana el resultado más importante en la historia del básquet del país”.

Con la magia de Campazzo, Argentina venció 83-72 a Canadá y quedó a un paso del Mundial de Básquet El equipo de Pablo Prigioni le sacó el invicto a los norteamericanos y si le gana el domingo a República Dominicana sacará el pasaje para Indonesia, Japón y Filipinas 2023 VER NOTA

Para entender el contexto de la desmedida celebración hay que remontarse a agosto de 2022, cuando luego de derrotar a Bahamas por 95-77 en Mar del Plata, el Che quedó desvinculado de la Selección. La dirigencia de la Confederación Argentina de Básquet asignó a Pablo Prigioni para que tomara las riendas del equipo en la AmeriCup, torneo que terminó ganando en una épica final frente a Brasil que nuevamente posicionó a la Albiceleste en lo más alto del continente.

A Néstor lo levantaron sus dirigidos una vez que finalizó el partido en Mar del Plata (Foto: Dominicana Básquet)

“A Argentina le di lo mejor que le tenía que dar. Con la selección argentina gané 11 partidos y perdí dos. Ganando el cuarto partido con Dominicana, más seis que gané para Argentina, de 12 partidos de la Eliminatoria, gracias Dios y a los jugadores, gané 10. Yo no tengo nada malo con nadie. Dirijo y le doy lo mejor a la gente que cree en mí en ese momento. Así soy yo”, agregó García sobre su balance al mando de las dos países.

Sorpresa: la selección argentina perdió ante República Dominicana y no jugará el Mundial de básquet La Albiceleste ganaba por 17 puntos, pero no encontró el aro en el último cuarto y terminó cayendo por 79 a 75 ante los dirigidos por el Che García, ex entrenador de la Albiceleste, que faltará a una Copa del Mundo por primera vez desde 1982 VER NOTA

Por otro lado, le consultaron si él habría logrado llevar al Alma a la Copa del Mundo si seguía al mando: “Si mi abuela no hubiera muerto, estaría viva. Qué se yo, la verdad que no lo sé. Es muy difícil clasificar. La gente piensa que con nombres, con la historia, con lo otro... No. Me duele que Argentina no vaya al Mundial. En los resultados podíamos estar los dos clasificados, pero los resultados del jueves se dieron diferentes. Soy argentino, el argentino Che García”.

Inevitablemente, el Che recordó sus momentos en el combinado de su país y aclaró que no tiene mala relación con el plantel. “No tengo ni idea. Los entrenadores hemos cambiado el formato de un contrato. Generalmente dicen que los contratos son para cumplirlos, pero también son para romperlos. A nosotros nos cumplen los contratos o los rompen a cada rato. No lo sé... En el túnel antes de entrar el abrazo que me dieron los jugadores y antes de empezar el partido, vienen, me abrazan. Me sacaron porque me tenían que sacar. No hay un indicativo. Lo más difícil en la vida es elegir”, explicó el entrenador.

Y profundizó sobre si su desvinculación en agosto del año pasado se trató con un conflicto con los dirigentes: “Si me sacaron, tengo que ir para otro lado. Esto es la primera vez que lo voy a decir, a mí me cuenta mi gente, mis amigos, mis hijos, nadie sabe por qué yo no estoy en la Selección. Sólo dos personas. Una no la voy a nombrar, solo dos personas en una conversación que tuvimos los dos. Después son todas conjeturas. Esa es la pura verdad. Hablan que esto, lo otro, que mis travesuras, nadie sabe porqué no estoy en la selección argentina. Sólo dos personas lo saben. Ni yo, ni esa persona lo vamos a decir nunca. Esa es la verdad”.

Los bailes de Néstor García en el micro luego de eliminar a Argentina del Mundial de Básquet

A García le preguntaron quién era la otra persona que sabe qué pasó puertas para dentro, pero se mantuvo firme. “No lo voy a decir. Pactos son pactos. Me imagino que ustedes tendrán pactos. Pactos son pactos. No respondo nada, ya sé por qué no estoy en la elección y la otra persona también. No tengo que decir más nada yo. Está todo re bien. El resto son todas conjeturas. Decir travesuras, mierda, tengo 58 años para hacer travesuras. Si hago, hago cagadas. Travesuras las hace un chico. Por eso no he contestado nada. No me puedo a poner a explicar que ya arreglé un pacto. Ya está. Estoy muy agradecido por la oportunidad en la Selección. Tengo tremenda relación, al staff lo elegí yo, con los jugadores me llevo bárbaro, me escribo todas las semanas con ellos. No hay nada que hablar de mi lado, ese fue el pacto”, concluyó Néstor.

Seguir leyendo: