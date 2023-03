Orblín Pineda, a un partido de ser campeón en Grecia

Orbelín Pineda, nuevo jugador del AEK de Grecia. Foto: bnsports.gr

Después de obtener una victoria por la mínima diferencia ante el Atromitos dentro del máximo circuito del fútbol griego y recuperar el liderato general del certamen, el mediocampista mexicano, Orbelín Pineda, podría conquistar su primer campeonato dentro de Europa el próximo domingo 12 de marzo, cuando el AEK Atenas reciba al Olympiacos en el Estadio Agia Sofía.

Cursando apenas su primer temporada con el conjunto griego, el canterano de los Gallos Blancos de Querétaro se encuentra a un partido de poder conquistar el campeonato de la Super Liga Griega, certamen que, a diferencia de la mayoría de las ligas de la UEFA, tiene una duración de 26 jornadas. Estando ya en la semana 25 del campeonato, “La Unión” se encuentra a un punto del Panathinaikos, su más cercano perseguidor.

Previo a la conclusión del campeonato, “El Águila Bicéfala” consiguió tres puntos importantes en el partido que aún tenía pendiente de la jornada 21 ante el Atromitos. Con la victoria, el equipo del “Mago” recuperó el primer lugar de la liga y dependiendo de ellos mismos para levantar su treceavo campeonato liguero. No obstante, su siguiente sinodal no será del todo sencillo, pues tendrán que hacer lo propio ante otro gigante del país como lo es el Olympiacos.

Orbelín Pineda ficha por el AEK de Grecia. Foto: @AEK_FC_OFFICIAL

Es para resaltar que el oriundo de Guerrero, se volvió una pieza fundamental en el esquema del equipo, pues basta con ver que desde su llegada a principios de temporada, disputó todos los partidos de la liga (25) y siendo titular en 24 de ellos. En total, Orbelín acumula 1,846 minutos en la cancha y contribuyendo con siete goles y dos asistencias.

Así como la victoria ante el Atromitos les dio ventaja para obtener el campeonato, curiosamente ese mismo club podría ser quienes les den un empujón para obtener la corona; esto en caso de derrotar al Panathinaikos. En ese panorama, Pineda y compañía cumplirían el objetivo sin importar su resultado. A continuación dejamos los horarios y sedes de los partidos con los que se definirá al campeón de Grecia:

James Rodríguez junto a Rodinei, nuevo fichaje del Olympiacos

AEK Atenas vs Olympiacos - domingo 12 de marzo, 11:00 horas (Centro de México), Estadio Agia Sofía

Atromitos vs Panathinaikos - domingo 12 de marzo, 11:00 horas (Centro de México), Estadio Peristeri

En el caso de que el ex futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara logré el trofeo de la liga helénica, se unirá a Nery Castillo y Alan Pulido como los jugadores mexicanos que pudieron campeonar en ese país; destacando más el paso de Castillo, quien fue parte del Olympiacos desde el 2000 hasta el 2007, tiempo en el cual consiguió 6 Ligas y 2 Copas.

Por su parte, “Puligol” hizo lo propio en su única temporada con los “Rojiblancos” en la 2015-2016. No obstante, logró contribuir con seis anotaciones en 17 partidos disputados entre liga y copa.

En los últimos días, el oriundo de Guerrero abordó el tema sobre su continuidad en Europa y con el cuadro griego, pues su ficha sigue perteneciendo al Celta de Vigo de España, pero fue cedido durante una temporada al AEK sin opción a compra, motivo por el cual se especula sobre su futuro para el siguiente verano.

Orbelín Pineda jugó desde el minuto 62 del partido y tuvo una oportunidad de hacer gol (Foto: Twitter/@RCCelta)

“Hay muchas perspectivas, lo he platicado mucho con mi agente. Me quedan unos meses, no sé qué vaya a pasar. Voy a dar lo mejor de Orbelín, como siempre he tratado de hacerlo y seguir disfrutando. A final de cuentas faltan unos meses. Aprovecharlo, si seguiré o no seguiré no sabremos, pero dejar buena huella”.