Siguen las malas noticias en la selección de Alemania: Manuel Neuer sufrió un grave accidente esquiando

Manuel Neuer, arquero de la selección de Alemania y Bayern Munich, sufrió un accidente practicando esquí (Instagram)

Siguen las malas noticias para la selección de fútbol de Alemania. Tras el fracaso por la eliminación en primera ronda del Mundial de Qatar 2022, uno de sus referentes, el arquero Manuel Neuer, sufrió un grave accidente mientras practicaba esquí, por lo que se perderá toda la temporada en Bayern Múnich, su club.

La dolorosa historia detrás de la decisión de la estrella de Países Bajos que no quiere que lo llamen por el apellido Memphis Depay, una de las estrellas del rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, tuvo una infancia traumática y pide que no asocien su nombre al de su padre. Los detalles VER NOTA

El experimentado jugador de 36 años informó mediante una publicación en sus redes sociales desde la clínica Murnau que su temporada estaba concluida por el incidente en la montaña. “Hola chicos, qué puedo decir, el fin de año definitivamente podría haber ido mejor... Tratando de despejar mi cabeza practicando esquí, me he roto la parte inferior del muslo. La cirugía salió muy bien ayer. ¡Gracias al equipo médico! Sin embargo, me duele saber que la temporada actual ha terminado para mí. ¡Cuídense todos!”, escribió el alemán, desde la cama, con el yeso en su pierna derecha.

La baja de Neuer para el club bávaro será sumamente sensible, ya que también tendrán fuera del equipo al defensor francés Lucas Hernández, gravemente lesionado en la rodilla derecha durante el primer partido de la selección de Didier Deschamps en el Mundial de Qatar 2022.

Mbappé rompió el silencio en Qatar 2022: por qué había decidido no hablar y su tajante definición sobre la importancia del Mundial El joven de 23 años se ausentó de las ruedas de prensa y la FIFA advirtió a la federación francesa de posibles multas VER NOTA

El Bayern es el líder de la Bundesliga antes del parate por la Copa del Mundo y se enfrentará en octavos de final de la Champions League al París Saint Germain el 14 de febrero y el 8 de marzo. Su compatriota Sven Ulreich debería defender el arco hasta el final de la temporada.

Manuel Neuer durante el partido entre Alemania y Costa Rica por el Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Por su parte, el director ejecutivo del Bayern, Oliver Kahn, se refirió a la baja de Neuer mediante un comunicado. “La noticia de la lesión de Manuel nos ha impactado a todos. Estaremos a su lado y lo acompañaremos en su camino de regreso. También se recuperará de esta grave lesión y volverá a los terrenos de juego tan fuerte como antes”, declaró el exarquero.

Partidos de hoy, lunes 5 de diciembre: horarios y canales TV Se vivirá una nueva jornada de octavos de la Copa del Mundo. Aún se falta conocer a las cuatros selecciones que pasarán a la siguiente ronda. VER NOTA

“El hecho de que Manuel haya tenido un accidente así es terrible y todos nuestros pensamientos están con él, por supuesto. Tiene una fuerte personalidad y volverá”, agregó el director deportivo del club bávaro, Hasan Salihamidzic.

La temporada maldita de Neuer.

La temporada 2022-2023 parece salida de un cuento de terror para el campeón del mundo en 2014, quien estuvo fuera de las canchas antes de la Copa del Mundo debido a una lesión de espalda.

Neuer logró recuperarse a tiempo para el Qatar, pero el arquero, con 117 partidos como internacional, no pudo evitar la eliminación de la Mannschaft en fase de grupos, tal como ocurrió en Rusia 2018.

El alemán todavía no ha anunciado un retiro del seleccionado teutón y el entrenador Hansi Flick, confirmado en su puesto a pesar del fracaso en tierras árabes, podría seguir apostando por él, con el objetivo de ganar la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania.

“Es una noticia muy amarga en este final de año. Estamos contentos de que la operación haya ido bien y deseamos a Manu una recuperación rápida y satisfactoria. Esto es lo más importante ahora mismo”, afirmó Flick, que conquistó en 2020 la Champions con el Bayern Múnich.

Durante mucho tiempo intocable en la selección alemana, Neuer se ha convertido ahora el blanco de críticas en su país. “Cometió errores que no se le conocían”, subrayó tras la eliminación Lothar Matthäus, quien ostenta el récord de partidos jugados con la Mannschaft.

El diario Bild informó además de la tensión en el seno de la selección en Qatar, con el suplente Marc-André Ter Stegen reprochando en especial a Flick el rol de titular de manera sistemática del arquero del Bayern Munich.

Con información de AFP

Seguir leyendo: