El tierno show del hijo de Frank Fabra tras la coronación de Boca Juniors en la Supercopa Argentina

El show del hijo de Frank Fabra en el título de Boca Juniors

Boca Juniors festejó un nuevo título en Santiago del Estero tras superar por 3-0 a Patronato en el estadio Madre de Ciudades y se coronó campeón de la Supercopa Argentina. Uno de los protagonistas de la consagración en el equipo de Hugo Ibarra fue el colombiano Frank Fabra, que volvió a la titularidad después de los dos partidos que jugó Agustín Sández en el torneo de la Liga Profesional.

El lateral izquierdo tuvo un buen rendimiento y asistió a Darío Benedetto en el tercer tanto del atacante, que también volvió a ser titular y convirtió un hat-trick para el Xeneize. Tras el triunfo, el plantel levantó el trofeo y luego disfrutó de la presencia de su familia dentro del campo de juego. Allí fue cuando se produjo la aparición de Derek, el hijo de Fabra, que mientras su papá estaba dando una entrevista, provocó la risa de todos los presentes.

“¿Dónde está tu hijo?”, le preguntó el periodista Tato Aguilera de TyC Sports. Y el defensor le respondió: “Está de amorío con la hija de Figal”, dijo el colombiano con una sonrisa. En la imagen de TV se puede ver a los dos pequeños, de la mano, caminando por la zona de uno de los bancos de suplentes. Rápidamente, la situación generó la reacción del marcador central del Xeneize. “No te hagas el boludo Frank, que sabés que…”, repitió el ex jugador del Inter Miami en la MLS.

Cuando todos pensaron que el protagonismo de Derek había desaparecido, en otra entrevista que le hicieron a su papá volvió a aparecer el hijo de Fabra. El pequeño le sacó el micrófono de la mano a Morena Beltrán, de ESPN, y fue claro cuando su padre le preguntó en qué club jugaba. “En Boca”, dijo. “¿Te gusta el periodismo?”, le consultó la analista, a lo que el niño le respondió: “El periodismo de Boca”.

Más allá de estas escenas graciosas, el lateral también se refirió a lo que sucedió con los encuentros que se ausentó en el comienzo del torneo local luego de ser citado para jugar en la selección de Colombia. “Cuando salí fue en beneficio del equipo, ahora me tocó volver y afortunadamente fue de la mejor forma. Cuesta un poco después de un parate largo, se complicó el regreso después de la final con Racing, por las diferencia horaria”, expresó.

“Pude acomodar el sueño recién después de una semana, tenía 14 horas de diferencia entre un viaje y otro. Fue duro cuando jugamos con Central Córdoba y Talleres. Le dije al técnico que me estaba costando dormir y ahora se reguló un poco y pude hacer unos trabajos aparte cuando quedé afuera para mejorar en lo físico. Estoy feliz de haber vuelto al 11″, agregó el colombiano.

Además de esto, se refirió a la chance de retirarse en Boca, club en el que está desde 2015. “Es difícil elegir porque en una institución como esta es día tras día, porque te exigen mucho. En el momento en que no pueda más, me toca cederle el puesto a otro. Trato de disfrutar el día a día acá y no anticiparme a las cosas”, dijo en diálogo con TyC Sports.

