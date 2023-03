La jugadora de vóley que recibió una inesperada propuesta de Neymar tras abrir su perfil en Only Fans: “Se equivocó con nosotras”

Neymar le envió mensajes por Instagram a las hermanas Alves (Foto: Instagram)

El reality show Gran Hermano tiene un enorme impacto en cada país que se lleve a cabo. Una de las ediciones que arrancó en el último tiempo fue en Brasil y las redes sociales siguen de cerca cada palabra de los integrantes de la casa. Lo que nadie imaginaba es que una de las participantes iba a hacer público de un inesperado mensaje que recibió por parte de Neymar Júnior con una propuesta que la hizo enojar.

Se trata de Key Alves, que es una jugadora de vóley que se desempeñó en el equipo Osasco Sao Cristovao como líbero. Sin embargo, la faceta deportiva no es el ambiente en el que se catapultó a la fama: la atleta tiene un Only Fans, una plataforma de contenidos para adultos en Internet, donde crea contenido junto a su hermana gemela Keyt Alves, que también juega a la misma disciplina de manera profesional. Luego de admitir que con sus fotos gana “más de 50 veces” de lo que cobra por jugar, puso en el centro de la escena la figura del extremo del París Saint Germain.

Key aseguró que el futbolista surgido en Santos estaba interesado en un encuentro sexual donde participaran tanto él como las hermanas gemelas. Pero lo que realmente hizo enojar a las Alves es que en paralelo le escribía a ambas. “¿Sabés lo que dijo? Que si podía tener sexo con ambas. Me envió un mensaje como si nosotras dos no habláramos. Mi hermana y yo hablamos de todo, ¿él cree que no hablaríamos? Si Neymar sólo hubiera hablado conmigo, habría ido a París a conocerle. Sólo que él quería a los dos. Y se equivocó con nosotras”, comentó frente a las cámaras de Gran Hermano.

Keyt y Key son jugadoras de vóley pero su principal ingreso es por su página de Only Fans

Las protagonistas de la historia tienen 23 años y nacieron en San Pablo. “Las fotos que publico en mi página de OnlyFans son de sesiones lights y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque eso en mi perfil no lo encontrará. Me considero una deportista y eso fue lo que hizo crecer mi imagen en Internet, pero ahora el negocio es otro”, reveló sobre la actividad que actualmente sostiene su estilo de vida. Con 7.6 millones de seguidores en Instagram, su declaración sobre Neymar impactó en todo el país. Y agregó al respecto: “Me guste o no, las plataformas virtuales hoy son mi mayor ingreso”.

Vale recordar que el delantero sufrió un esguince de tobillo en su pierna derecha en el duelo frente al Lille por la Ligue 1 y está en plena recuperación para unirse nuevamente al ataque con Lionel Messi y Kylian Mbappé. El club no dio detalles sobre cuánto tiempo mantendrá a una de sus figuras fuera de las canchas, pero la preocupación por las constantes lesiones de Ney preocupan al cuerpo técnico, dado que el jugador de 31 años había sufrido daños en el mismo tobillo durante la Copa del Mundo del año pasado en Qatar y se perdió dos compromisos con la Canarinha.

Mientras tanto, los medios franceses apuntan contra el brasileño como el principal apuntado para abandonar el equipo en la próxima ventana de transferencias al haber recibido la orden desde Qatar de reducir el gasto salarial un 30%. La última publicación del futbolista data de hace una semana en el entrenamiento del PSG con un motivador epígrafe: “Sigue adelante”.

