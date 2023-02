El padre del Dibu Martínez habló sobre los rumores de traspaso de su hijo y reveló a qué país le gustaría que vaya

El papá de Dibu Martínez habló tras los premios The Best

Uno de los grandes momentos en la gala de los premio The Best fue el momento en que Dibu Martínez fue anunciado como el mejor arquero del mundo. Su discurso en el escenario, donde hablo de la idolatría por sus padres, conmovió a todos en París. Y horas más tarde, su padre Beto dio una entrevista en la que se mostró feliz por el logro de su hijo y también reveló detalles sobre su futuro.

En una charla con el programa ‘Presión Alta’ de TyC Sports, el papá del ídolo de la Selección se refirió a las emotivas palabras de la gala que se llevó a cabo en la capital francesa y desveló que no es la primera vez que le reconoce su esfuerzo.

“Imaginate lo que se siente, es lo que le dimos a los hijos toda la vida, vengo de raíces de mi viejo que laburo toda la vida. Yo le di lo que pude con mi trabajo, con todo lo que laburé toda la vida y hoy en día lo reconoce. Una vuelta, en el día del padre, me dijo ojalá yo sea la mitad de papá que fuiste vos conmigo. Listo, ya está. No podés seguir hablando porque lagrimeas enseguida. Estuve llorando hasta recién”, confesó Alberto Martínez.

Luego, Beto se refirió al futuro de su hijo y aseguró que por ahora el Dibu no va a moverse del Aston Villa, aunque cree que es cuestión de tiempo para verlo emigrar a un equipo de mayor calibre. “Ojalá que vaya a algún equipo de esos grandes, él hasta ahora tiene la cabeza en Aston Villa. En un momento, lo van a apretar tanto que se va a ir. Más adelante les confirmo”, analizó.

El momento en que Dibu Martínez ganó el premio a mejor arquero en los premios The Best de la FIFA.

Al ser consultado sobre los posibles destinos, dijo que le gustaría verlo irse a la Liga española: “Los mismo rumores que tienen ustedes, los tengo yo. Del Bayern Múnich, Atlético Madrid... si fuera por mi hijo, me gustaría que juega en España porque a él le gusta un poquito el calor. Ya hace años que se viene cagando de frío. A cualquier lado, que disfrute un poco el tiempo.”

También eso dio pie para hablar sobre un posible regreso a Independiente, el club argentino en el que militó cuando era chico y hasta que fue fichado por el Arsenal de Inglaterra. “Yo tengo una frase que me dijo él una vuelta: ‘Pa, si yo vuelvo a Independiente, no quiero volver frustrado y terminar mi carrera ahí, quiero volver bien para darle una alegría a los hinchas’. Es lo único que me dijo”, reconoció.

En esta entrevista, Alberto Martínez habló además del desencuentro que tuvo el arquero de la Albiceleste con su entrenador por ir a cabecear en un córner en el último minuto que le costó un gol a los Villanos ante el Arsenal FC. Al respecto de esas declaraciones de Unai Emery, quien ya coincidió con Dibu en los Gunners, su papá comentó que tienen una excelente relación.

“Emery lo ama a Emi. Lo ama mal. Le pide por favor que no se vaya, lo quiere retener en el Aston Villa. No sé porque dijo eso. Yo estuve con Emery hace 20 días atrás y me dijo ‘te felicito por el hijo que tenés, siempre lo quise en los equipos en los que estuve’. Ya hablaron con Emi y está todo más que bien”, apuntó.

Por otra parte, al principio de la nota, el padre del Dibu rememoró momentos del pasado que convirtieron en el futbolista que es actualmente. “Emi, cuando era chico, íbamos a la plaza a entrenarlo y no había para llevarlo al club todos los días. Lo entrenaba en una plaza. Colgabamos una pelota en un árbol para que salte a cabecear, hasta el día de hoy que hicieron una figura de Emi en la plaza. Siempre se tiraba para la derecha porque no pisaba bien con la izquierda. Le tiré un colchón al piso y le enseñé a tirarse hasta que perdió el miedo”, recordó.

Dibu Martinez, su padre Beto y su hermano Alejandro (@emi_martinez26)

Otro de los temas que tocó Beto en la charla fue cómo vivió las vísperas de la definición del Mundial ante Francia y admitió que no pudo dormir bien la noche anterior porque tenía miedo de que su hijo no tenga una buena actuación producto de la tensión.

“Yo no pude dormir en toda la noche, al otro día me levanté a la mañana, me fui por todos lados tomando mate y lagrimeando. Siempre pensás que tu hijo se puede mandar un moco, da un rebote y le hacen el gol por culpa de él y perdes el campeonato. Pobre Pipita Higuaín como lo mataron porque erro una pelota, ¿te crees que se la quería errar? Así es el fútbol, es apasionante y no sabemos salir segundos. Es así. Siempre pensaba lo malo, nunca pensé cosas buenas. Pensé que iba a da run pase de esos que da él, de esos cortitos que me ponen los pelos de punta, digo va a tirar un pase mal, nos van a hacer un gol, pero gracias a Dios no pasó nada de eso”, explicó.

Incluso, Beto Martínez reconoció que tenía tantos nervios y había tanto euforia en el estadio que no pudo ver las jugadas del partido: “El día que estábamos en la final en Qatar estaba con los representantes de Emi, y en el último gol que hace Mbappé, me dice ‘tranquilo, Beto, que vamos a penales y Dibu es figura’. No, Gustavo (Goñi, el representante), no quiero ir a penales, quiero ganar en el partido, no me hagas vivir los penales. La ultima tapada de él no la vi porque toda la gente se levantaba. Todo el mundo me decía ‘tu hijo es un animal, un mosntruo’, pero la jugada la vi al otro día.”

