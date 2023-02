El incómodo ida y vuelta de Hugo Ibarra con un periodista tras la victoria de Boca Juniors ante Vélez: “¿En qué sentido nos superó?”

Boca Juniors se llevó un triunfo sobre la hora ante Vélez en el Estadio José Amalfitani en un encuentro donde debió sobreponerse ante la adversidad. El gol de Lucas Janson y la inmediata expulsión de Ezequiel Fernández alteraron un trámite que parecía tranquilo a simple visita. Tras marcharse con los tres puntos de Liniers, el entrenador Hugo Ibarra protagonizó un incómodo momento con un periodista que criticó el nivel del equipo.

El cronista lanzó una pregunta que encendió la chispa en el director técnico: “¿Te vas conforme con cómo jugó Boca? Porque se notó que Vélez en gran parte del partido los superó...”. “¿En que sentido nos superó? Contame, a ver...”, desafió Ibarra en plena conferencia de prensa.

La contraparte insistió en su afirmación al remarcar que habían existido “algunas jugadas” contra el arco defendido por Sergio Romero. “¿Cuántas jugadas?”, volvió a responder con una pregunta el ex futbolista de la entidad y la respuesta no demoró en llegar: “Tuvo algunas, tuvo la ultima con Pratto, tuvo llegadas...”. Luego de esta aseveración, el DT dejó una sentencia para finalizar el debate: “Con centros, con centros... No fueron situaciones claras”. “Me voy totalmente conforme”, asintió.

Independientemente de este momento, el Negro remarcó la importancia de esta victoria, que lo deja en la quinta posición del campeonato: “No es fácil venir a la cancha de Vélez, sobre todo conseguir los 3 puntos como lo hicimos nosotros hoy. Me voy contento por haber ganado de visitante. Valoro que el equipo se repuso a esa situación sobre todo con un hombre menos. Pudimos darlo vuelta y ganar el partido”.

“Por momentos se jugó bien en las dos partes, pero fue un partido de ida y vuelta intenso. Los dos querían ganar, quedó demostrado. Mañana veré las conclusiones y hablaré con el grupo”, declaró Ibarra. Y agregó: “Sabiendo que el partido que jugamos el miércoles es una final, esto levanta mucho el espíritu del grupo. Esa alegría nos va a llevar a trabajar mejor en estos días. Los que entren van a estar totalmente a disposición”.

De cara a ese encuentro por la Supercopa Argentina ante Patronato, concluyó: “Sabemos como son esa clase de partidos. A partir de mañana lo vamos a empezar a trabajar, nos tenemos que mentalizar en eso sabiendo que va a ser complicado. Todos los partidos son así, sobre todo cuando enfrentan a Boca. Lo tenemos que saber para no llevarnos sorpresas”.

