Miguel Herrera negó haber saludado a Martinoli en Qatar

A casi 8 años de su percance con el narrador Christian Martinoli, Miguel “Piojo” Herrera señaló que durante la pasada Copa del Mundo en Qatar 2022, se cruzó varias veces de frente con el comentarista de TV Azteca, pues dio la casualidad que estuvieron hospedados en el mismo hotel; sin embargo, en ninguna de las ocasiones lo saludó.

Durante una entrevista para ESPN, el nuevo entrenador de los Xolos de Tijuana fue cuestionado sobre si creía que gente de TV Azteca tuvieron que ver para que no fuera nombrado entrenador de la Selección Mexicana, a lo que el “Piojo” respondió que no, pues las diferencias que tuvieron, quedaron en el pasado y hoy en día no tiene mayor inconveniente con alguno de ellos (Martinoli y Luis García).

“Me los encontré en el Mundial, estábamos en el mismo hotel. Azteca y Telemundo estaban en el mismo hotel. Me los crucé cinco o seis veces. No me saludo con ellos. No me saludo con él (Martinoli), porque con todos los demás me saludo.”

Posteriormente, aclaró que no tiene nada personal con alguno de los comentaristas y menos con el Doctor. “A Luis García lo vi muy de lejos, no me acerco a saludarlo porque pues tampoco, pero si me llegara a saludar, lo saludo. Con Christian no me saludo, pero a todos los demás que me los encontré, a todos los saludé”

Cabe recordar que a principios del 2023, el ex entrenador de las Águilas del América mencionó que difícilmente podría haber una amistad entre ambas partes. “Me peleé con una persona, discutí con una persona, no somos amigos, no vamos a ser amigos; él es un comentarista que hace bien las cosas, yo soy un entrenador que trata de hacer lo mejor posible.”

Percance durante el verano del 2015

Fue en el verano del 2015 cuando los altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) decidieron cortar la gestión del “Piojo” debido a una pequeña riña que tuvo junto a su hija contra los talentos de TV Azteca, esto después del pobre desempeño que tuvo el Tricolor durante su título en la Copa Oro 2015, así como la eliminación de la Copa América de Chile 2015, en donde no pudo pasar de la fase de grupos.

El problema no fue que Martinoli y el “Doctor” criticaran el trabajo y desempeño de Herrera al frente del Tri, sino que en su afán por criticar, comenzaron a meterse en temas un tanto más personales y temas extra cancha; además de también llamar a la hija de Miguel por un sobrenombre sin su consentimiento.

Fue ahí cuando ambas partes se encontraron en el aeropuerto de Philadelhpia para regresar a la Ciudad de México. Al momento de que Herrera vio a Christian, no dudó en encararlo y reclamarle la forma en la que se expresó de su persona y de su hija. Tales reclamos llegaron hasta los empujones e intercambio de palabras, mismas que quedaron grabadas y fueron el argumento para darle las gracias a Miguel como entrenador del combinado azteca.

Rendimiento al frente del Tri

En total, dirigió 33 partidos a la selección mexicana, en los cuales ganó 15, empató 11 y perdió 7, teniendo una efectividad de 56.57%. El estratega mexicano llevó al conjunto nacional al Mundial de Brasil 2014, en dicha competición llegó hasta los octavos de final, donde perdió contra los Países Bajos. Su máximo triunfo fue ganar la Copa de Oro de este año, luego de vencer a Jamaica en la final.