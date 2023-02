Carlos Alcaraz le ganó en dos sets a Cameron Norrie y se quedó con el título en el Argentina Open

lcaraz celebra su triunfo ante Cameron Norrie (REUTERS/Matias Baglietto)

En un Buenos Aires Lawn Tennis Club completo, Carlos Alcaraz derrotó por 6-3 y 7-5 a Cameron Norrie en la final del Argentina Open. El español, N° 2 del mundo, subrayó su buen momento sobre todo en el primer set. En el segundo reaccionó el británico cuando estaba un break abajo y planteó una manga más reñida, pero el primer preclasificado sacó a relucir toda su magia para resolver el pleito con dos lujos cuando todo se encaminaba al tie break.

“¡Vamos!”, gritó apenas consumada la victoria, tal vez un símbolo de cómo se le había complicado el partido sobre el epílogo. “Ha sido una gran final, jugamos en gran nivel, es un momento muy feliz para mí, el primer torneo que gano después del US Open. Venir aquí, jugar en el nivel que he jugado, me siento muy bien y satisfecho. Es mejor de lo que había pensado”, dijo tras el éxito el tenista de 19 años.

¿Se trata de un primer paso para recuperar el N° 1 del mundo en el circuito? “Intento no ponerme esa presión, prefiero ir a cada torneo, disfrutar en pista, ganar títulos y tratar de mostrar mi mejor nivel”, planteó. “Me llevo el cariño que he recibido desde el primer momento, es bastante único. Sentirme como en casa, uno de vosotros, es muy especial”, le agradeció al público.

Norrie levantó en el segundo set, pero no pudo ante la jerarquía de Alcaraz (REUTERS/Matias Baglietto)

El camino de Alcaraz en el BALC comenzó en octavos de final, instancia en la que eliminó con esfuerzo a Laslo Djere por 6-2, 4-6 y 6-2. Luego, en cuartos, doblegó a Dusan Lajovic por 6-4 y 6-2. Y en semifinales se topó con su compatriota Zapata Miralles, imponiéndose por 6-2 y 6-2.

Norrie, por su parte, sacó del certamen a dos argentinos (Díaz Acosta y Etcheverry, ambos en tres sets) y venció al peruano Varillas en semifinales para alcanzar la definición. El nacido en Sudáfrica agradeció el clima y el respaldo de los fanáticos, más allá de que, con una sonrisa, recordó los silbidos que recibió en ocasión de los choques con los representantes albicelestes.

Además del premio (el certamen repartió más de 600.000 dólares) y los puntos, Alcaraz se llevó un momento especial en su corazón: en la ceremonia de entrega de los trofeos estuvo ni más ni menos que Gabriela Sabatini, una figura omnipresente y celebrada a lo largo de la semana. Fue el séptimo título en su ascendente carrera y se transformó en el decimoprimer español en festejar en el Argentina Open.

