Arranca el Súper Rugby Américas, el primer torneo de franquicias de la región con la participación de 101 jugadores argentinos

Este viernes comienza el Super Rugby Américas

Desde este viernes 17 de Febrero y hasta el viernes 9 de junio se disputará el primer torneo profesional de franquicias de rugby de la región americana, denominado Super Rugby Américas (SRAM).

Serán 45 partidos los que compondrán el certamen en los que participarán siete franquicias de seis países: dos pertenecientes a La Argentina (Pampas y Dogos XV), una de Uruguay (Peñarol), Paraguay (Yacare XV), Brasil (Cobras XV), Chile (Selkman) y Estados Unidos (American Raptors).

De esta forma se mantiene la participación de seis países al igual que el 2020, 2021 y 2022, pero con la novedad de que, en esta edición, Estados Unidos reemplazará a Colombia.

El torneo se jugará bajo el formato de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta, y de esta manera el certamen promete elevar el nivel de los anteriores.

La fase regular se llevará a cabo entre el 17 de febrero y el 27 de Mayo, las semifinales la disputarán los mejores cuatro equipos clasificados (1 vs 4 y 2 vs 3) el 2 de Junio; y la gran final será entre los ganadores de esas semifinales el viernes 9 de ese mes, para determinar entonces quién será el campeón.

Entre las dos franquicias nacionales y en tres de las cinco restantes estarán disponibles los 101 jugadores del rugby argentino que representarán a los diferentes equipos. Solo Uruguay y Chile no utilizarán jugadores de nuestro país. Esos planteles buscarán fortalecerse de cara al Mundial de Francia 2023 y aprovecharán este torneo para poder observar a todos.

De esta forma el detalle indica que 79 jugadores argentinos fueron fichados para Dogos XV y Pampas, las franquicias nacionales y también que 14 jugarán para Yacaré, de Paraguay; mientras que otros cuatro lo harán para Cobras de Brasil y American Raptors, de Estados Unidos.

La gran novedad de este año 2023 pasó a ser el ingreso de American Raptors, el equipo estadounidense que tendrá por primera vez participación, dándole un lugar a América del Norte (se espera que Canadá pueda sumarse en un futuro no muy lejano, incluso se especula con que en 2024 Miami sea una de las nuevas franquicias del torneo de la mano de Marcos Galperín, uno de los fundadores de Mercado Libre).

También se comenta que es posible que Uruguay, Argentina, México e incluso Colombia podrían sumar más equipos para completar un torneo de al menos 10 conjuntos, y que luego del año del Mundial sería más que interesante un campeonato de ese calibre para la región.

Lo cierto es que por ahora se sumó American Raptors que se reforzó a la altura de las circunstancias y contará en sus filas con cuatro ex Pumas: Martín Landajo, Ramiro Moyano, Lucas González Amorosino y Diego Fortuny. Además estarán los consagrados jugadores uruguayos Diego Magno y Juan Echeverría, el chileno Sebastián Otero y los colombianos Juan Camilo Pacheco, Diver Ceballos, Santiago Gálvez, Juan David Agudelo y Alain Altahona.

Bajo el formato de partidos de local y visitante, las siete franquicias participantes jugarán como mínimo seis veces en su cancha. (recordamos que en 2020 el torneo SLAR se suspendió por la pandemia del COVID-19, y que en 2021 y 2022 se armaron sedes con formato de burbujas en Santiago de Chile, Montevideo, Asunción y Ciudad del Este; no pudiendo avanzar en el tema de las localías).

De este modo, ahora sí, por fin en este 2023, las siete franquicias tendrán la posibilidad de desarrollar su base de simpatizantes a lo largo de los doce fines semanas de la fase regular, cada una en sus respectivos estadios con todo lo que esto trae aparejado.

El Súper Rugby Américas dará el puntapié inicial este viernes 17 a las 19hs en el club Tala RC de Villa Warcalde, Córdoba; cuando Dogos XV haga su debut frente a Yacare XV, de Paraguay.

El sábado 18 de febrero a las 18hs el finalista del año pasado de la SLAR, Selknamde Chile recibirá en el Estadio La Pintana en donde hará de local a American Raptors, el equipo de Glendale, Colorado (Estados Unidos) que representará al norte del continente americano.

La primera fecha se completará el domingo 19 desde las 15hs, cuando Cobras XV de Brasil reciba en el Eestadio Nicolás Alayón, de San Pablo a la franquicia argentina Pampas.

Todos esos partidos serán televisados en directo por la plataforma Star+.

Mientras tanto, el último campeón del torneo sudamericano, Peñarol de Montevideo, tendrá fecha libre y comenzará el torneo recibiendo a la franquicia estadounidense en el comienzo de la segunda fecha, el viernes 24 de febrero.

Cabe destacar que American Raptors jugará las primeras cuatro fechas en calidad de visitante, viajando de Santiago de Chile a Montevideo (vs Peñarol Rugby), luego a Buenos Aires (jugarán en el CASI vs Pampas) y a Asunción (en el Héroes de Curupaytí vs. Yacare XV). Luego regresarán a Glendale donde, tras tener la fecha libre, jugarán sus siguientes seis partidos en el Infinity Park, conocido como Rugby Town, sede de múltiples eventos, como por ejemplo la clasificación de Chile al vencer a Estados Unidos y ganar por primera vez el pasaje a un Mundial.

Felipe Sancery del Cobras Brasil XV con el balón durante un partido ante el Cafeteros Pro de Colombia en el estadio Charrúa en Montevideo (Uruguay). EFE/SLAR/GASPAFOTOS

Los planteles de las franquicias y de que clubes llegan

El plantel de Pampas está conformado por los siguientes jugadores: Javier Corvalán (pilar / Deportiva Francesa), Matías Medrano (pilar / Regatas de Bella Vista), Miguel Prince (pilar / Newman), Rodrigo Martínez (pilar / Los Tordos), Ramiro Gurovich (hooker / Club Atlético Estudiantes), Valentino Minoyetti(hooker / Buenos Aires C&RC), Rodrigo Pérez Boulan (hooker / Lomas Athletic), Javier Coronel (pilar / Universitario de La Plata), Martín Villar (pilar / Lomas Athletic), Renzo Zanella (pilar / Comercial RC), Lorenzo Colidio (segunda línea / Duendes RC), Jerónimo Ureta (segunda línea / Newman), Franco Carrera (segunda línea / San Cirano), Rodrigo Fernández Criado (segunda línea / Belgrano Athletic), Eliseo Fourcade (segunda línea / Pucará), Federico Lavanini (segunda línea / Hindú Club), Manuel Bernstein (ala / Club de Rugby Ateneo Inmaculada), Eliseo Chiavassa (ala / Los Tilos), Nicolás D’Amorim (ala / Hindú Club), Felipe Bares (ala / Los Tilos), Benjamín Grondona (octavo / Champagnat), Santiago Ruiz (octavo / Regatas Bella Vista), Mateo Albanese (medio-scrum / SIC), Tomás Di Biase (medio-scrum / Deportiva Francesa), Rafael Iriarte (medio-scrum / CUBA), Eliseo Morales (medio-scrum / Universitario de Salta), Joaquín de la Vega Mendía (apertura / Hindú Club), Joaquín Lamas (apertura / SIC), Tomás Suárez Folch(apertura / La Plata RC), Tomás Passaro (wing o fullback / CUBA), Jerónimo Ulloa (wing / Newman), Manuel Alfaro (centro / Banco Nación), Felipe de la Vega (centro / CUBA), Juan Pablo Castro (centro / San Juan RC), Santiago Castro (wing/ San Martín), Iñaki Delguy (wing / Pucará), Igancio Lucero (wing / Mendoza RC), Mateo Pannochia (wing / Los Tordos), Benjamín Elizalde (fullback / Tigres RC) y Juan Ignacio Landó (fullback / Belgrano Athletic).

El plantel de Dogos XV lo integran estos jugadores: Juan Cruz Strada (Santa Fe Rugby), Juan Mernes (Estudiantes de Paraná), Lautaro Cipriani (Tilcara), Manuel Todaro (Universitario de Rosario), Román Pretz (Duendes), Ignacio Gandini(Duendes), Valentino Di Capua (Duendes), Francisco Diez (Duendes), Franco Giudice (GER), Juan Bautista Baronio (Jockey Club Rosario), Mateo Núñez (Alma Juniors, de Esperanza), Tomás Bartolini (Marista RC), Aitor Bildosola (Los Tordos), Julián Hernández (Marista RC), Ernesto Giudice (Mendoza RC), Lautaro Peralta (Mendoza RC), Leonardo Gea Salim (Universitario de Salta), Mariano García Azcarate (Universitario de Salta), Facundo García Hamilton (Tucumán Rugby), Santiago Pulella (Jockey Club de Córdoba), Octavio Filipa (Jockey Club de Córdoba), Franco Molina (Jockey Club de Córdoba), Efraín Elías (Jockey Club de Córdoba), Agustín Segura (Jockey Club de Córdoba), Agustín Moyano (Córdoba Athletic), Boris Wernger (Jockey de Villa María), Ramiro Valdez (La Tablada), Gregorio Hernández (Tala), Lautaro Simes (Tala), Valentín Soler (Tala), Mateo Soler (Tala), Octavio Barbatti (Jockey Club de Córdoba), Nicolás Viola (Jockey Club de Córdoba), Felipe Mallía (Jockey Club de Córdoba), Francisco Udrisard (La Tablada), Federico Albrisi (Tala), Valentín Cabral (Córdoba Athletic) y Faustino Sánchez Volarolo (Palermo Bajo).

Arranca lo que muchos estaban esperando, con dos franquicias argentinas entre sus participantes. Ambas buscarán recuperar el liderazgo perdido de la región el año pasado cuando el campeón fue Peñarol. ¿Podrán?

