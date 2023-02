La desafiante frase de Kylian Mbappé tras la derrota del PSG frente al Bayern Múnich

Mbappé cree que llegará al 100% desde lo físico para la revancha contra Bayern Múnich (REUTERS/Christian Hartmann)

París Saint Germain no dio la talla en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League y cayó 1-0 con Bayern Múnich en Parque de los Príncipes. El conjunto francés alineó a Neymar y Lionel Messi en su ataque y exhibió una anemia ofensiva que recién se palió con el ingreso de Kylian Mbappé en los minutos finales. Kiki, que fue suplente por arrastrar un desgarro, se mostró confiado de cara al desquite en Alemania y dejó una frase desafiante pese al traspié de los parisinos.

Un diario francés calificó con un 3 a Messi en la derrota del PSG ante el Bayern con un argumento insólito El crack argentino fue uno de los apuntados por el traspié en la ida de los octavos de final de la Champions League. "París al borde del vacío", tituló otro periódico

“Dijimos que había que sacar cosas positivas. Es una serie de ida y vuelta. Solo perdimos 1-0 y no hay goles de visitante. Jugaremos contra un buen equipo, pero si jugamos nuestro fútbol de ataque, marcamos y estamos todos juntos, creo que vamos a hacer algo bueno y nos recuperaremos”, declaró Mbappé. Y cuando le consultaron quién era el favorito de cara al desquite del próximo miércoles 8 de marzo, no dudó: “El París Saint Germain, siempre”. Confianza total aun en la derrota.

El 7 del PSG reveló cómo encontró al vestuario después del 1-0 en contra como locales: “No estamos derrotados en absoluto. Por supuesto que el resultado no es favorable, pero todavía tenemos todas las posibilidades de clasificarnos”. En tanto, respecto al dominio de los germanos en condición de visitante, analizó: “Me sorprendió un poco. Un equipo como el PSG debe dominar, no estamos acostumbrados a que nos dominen. En la segunda mitad vimos que cuando jugamos con mucha más personalidad los ponemos en aprietos y somos capaces de ser peligrosos y meter goles”.

Mbappé fue elogiado por los germanos (AP Photo/Christophe Ena)

“No estaba para volver. Lo intenté todo, puse todo de mi lado para no arrepentirme. Quería jugar este partido. Estos son los partidos para los que trabajamos, me hubiera gustado jugarlo completo pero solo tenía 30 minutos para dar. Verlo desde el banco es muy difícil”, fue la observación que realizó Mbappé sobre su presente físico. Y amplió: “No estoy al 100% pero me sentí lo suficientemente bien como para tratar de ayudar a mis compañeros y jugar un rato”.

Sin Lionel Messi, el PSG sumó una nueva derrota en la previa de su partido ante el Bayern en la Champions League El conjunto parisino, que venía de ser eliminado por el Olympique Marsella en la Copa de Francia, cayó por 3-1 ante el AS Mónaco en la Fecha 23 de la Ligue 1

Sobre las indicaciones de Christophe Galtier antes de su ingreso al campo, precisó: “Me pidió que sea lo más resolutivo posible y dar impulso al equipo, que creo que lo necesitaba. Aunque no pudimos cambiar el marcador, hay motivos para la esperanza porque empezamos a recuperar a todo nuestro equipo, seguíamos diezmados por las lesiones. El objetivo es que todos se cuiden y que todos se recuperen al 100% para ir y tener opciones reales de clasificación.”.

En la vereda de enfrente también se fijaron en la presencia de Mbappé. Su ex compañero Eric Maxim Choupo-Moting manifestó: “Primero sentimos que cuando entró, había euforia en el estadio. Kylian tiene unas cualidades increíbles, pertenece a los mejores jugadores del mundo”. Al mismo tiempo, el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, aportó: “El PSG con Mbappé siempre es mejor que sin Mbappé. No diré qué haremos en el partido de vuelta porque el rival sabrá qué hacer. Vamos a analizar y creo que vamos a tener algunas buenas ideas”.

Tensión en el entrenamiento del PSG: un grupo de aficionados se hizo escuchar y reclamó con silbidos en la previa al choque ante Bayern Múnich Casi cien personas se autoconvocaron en redes sociales y esperaron a los futbolistas para manifestar la bronca por los malos resultados

