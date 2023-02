Carlo Ancelotti reveló los diálogos que tiene con los futbolistas brasileños del Real Madrid tras el rumor de su arribo a la selección

Desde hace largas semanas, en Brasil surgió un nombre pasado como posible sustituto de Tité tras la Copa del Mundo en Qatar: Carlo Ancelotti. El entrenador italiano que actualmente comanda al Real Madrid sería el apuntado por la Confederación Brasileña de Fútbol para hacerse cargo del Scratch. Sin embargo, en la última conferencia de prensa, realizó algunas aclaraciones y se refirió a la convivencia con los futbolistas brasileños que dirige en la plantilla merengue.

Un periodista le preguntó: “Su nombre en Brasil sigue muy fuerte para ser el próximo entrenador de la Selección de Brasil. Usted ya ha dicho que tiene contrato con el Madrid hasta 2024, ¿pero los jugadores brasileños del Madrid te preguntan sobre eso?”. Ancelotti esbozó una carcajada y respondió: “No, bromean. No es que me preguntan, se ríen de esto pero no lo hablamos. Tenemos amistad entre nosotros, entonces se ríen, sob bromas. La realidad es otra, que tú lo has dicho, y tengo contrato hasta 2024″.

Entre las figuras del conjunto madrileño figuran los brasileños Éder Militao, Rodrygo Goes y Vinícius Júnior, con quien Carletto tiene mucha afinidad. El DT que acaba de consagrarse campeón del mundo a nivel clubes todavía siente que tiene responsabilidades al frente de un Real Madrid que escolta al Barcelona en la liga española (quedará a 8 puntos de distancia si mañana derrota al colista Elche en el Santiago Bernabéu) y el martes 21 de febrero abrirá su serie de octavos de final de Champions League frente al Liverpool en Inglaterra. Además, a principios de marzo chocará con el Barça por las semifinales de la Copa del Rey.

Vinicius Junior habla con Ancelotti: ambos mantienen un estrecho vínculo en el Madrid (REUTERS/Susana Vera)

En territorio brasileño siguen convencidos de que Ancelotti es el mejor candidato para tomar las riendas de un equipo que fue eliminado por Croacia en los cuartos de final del Mundial de Qatar y aspirará a levantar cabeza en la Copa América del año próximo, luego de lo que fue la caída en la final frente a Argentina en 2021, en el estadio Maracaná. Antes comenzarán las Eliminatorias Sudamericanas de cara a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A Ancelotti (63 años) le seduce la posibilidad de dirigir a un combinado nacional de elite a esta altura de su carrera, puesto que sería la primera vez que sale del espectro del nivel clubes en Europa. Nunca comandó una selección y tampoco salió de su continente, recordando sus pasos por Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, París Saint Germain, Real Madrid (primer ciclo), Bayern Múnich, Napoli y Everon.

Por el momento, los caminos de Brasil y Ancelotti seguirá separados, pero la Junta Directiva sudamericana podría realizar un ofrecimiento para liberarlo a mediados de 2023, cuando le reste un año de vínculo en la Casa Blanca.

