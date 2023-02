El Mono Burgos quiere volver a dirigir y apunta bien alto: “Seguramente estaré en River y la selección argentina”

El ex arquero y ayudante de campo de Diego Simeone en Atlético de Madrid tiene metas pendientes como entrenador

El Mono Germán Burgos nunca pierde las esperanzas de evolucionar como entrenador y dar un importante salto en una carrera que comenzó al lado de Diego Simeone en Catania, Racing y Atlético de Madrid. Llegó el momento de independizarse como director técnico principal en 2020 y su camino no fue el ideal en su primera experiencia como solista en Newell’s Old Boys. En el club de Rosario dirigió apenas 15 encuentros y llegó en febrero de 2022 hasta Grecia para conducir al Aris Salónica. Fue despedido tras quedar eliminado en la fase previa de la Conference League, pese a que su campaña había sido más que aceptable con 12 victorias en los últimos 18 partidos.

El ex arquero surgido de Ferro Carril Oeste y pasado con pasado en River Plate y la selección argentina, entre otros, brindó una entrevista para el programa partidario del Atlético Bendita Afición, y manifestó que no se pone plazos para su vuelta al trabajo en el fútbol y hasta no descarta que su camino se pueda cruzar con sus equipos más queridos.

“Yo sé que voy a pasar por el Atlético de Madrid como entrenador. En River también, seguramente, y en la selección argentina”, adelantó el Mono en el reportaje, lo que sorprendió a los periodistas. “Yo no me pongo un techo para nada y se que hay tiempo porque el fútbol coloca a la gente, a los jugadores, entrenadores y directivos, que son los componentes, en su lugar”, continuó el ex jugador de 53 años.

El ex arquero que también supo ser músico y atravesar distintas facetas en su vida, sabe que en algún momento tomará las riendas de los equipos donde fue feliz en su etapa de futbolista: “Si no es ahora, será en otro año, pero mientras tanto mi idea es hacer el camino que me propuse a mí mismo porque si no, no hubiese sido Germán Burgos. Si yo no me propongo como primer entrenador después de tantos años como segundo entrenador es que no sería yo. Es buscar tu vida. Es decir: ‘Ahora que me insulten a mí. Me cansé de que me aplaudan’”, finalizó entre risas el Mono.

Germán Burgos y Diego Simeone juntos durante la gloriosa etapa en el Atlético de Madrid

