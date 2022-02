El Mono Burgos terminó con el misterio y explicó por qué no estuvo en el documental del Cholo Simeone

MADRID, SPAIN - APRIL 02: Juan Francisco Torres alias Juanfran (2ndL) of Atletico de Madrid celebrates scoring their third goal with assistant coach German Burgos (3dL), coach Diego Pablo Simeone (2ndR) and teammates Lucas Hernandez Pi (L) and Angel Martin Correa (R) during the La Liga match between Club Atletico de Madrid and Real Betis Balompie at Vicente Calderon Stadium on April 2, 2016 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

El fin del exitoso y fructífero vínculo deportivo que tuvieron Germán Adrián Ramón Burgos y Diego Pablo Simeone en Atlético de Madrid abrió un sinfín de teorías. El Mono siempre negó tener algún conflicto con el Cholo, pero un detalle reciente disparó otra vez las versiones: el ex ayudante de campo no figura en el documental que estrenó el entrenador argentino.

Siempre intentando aplacar esas versiones de tensión, Burgos decidió detallar por qué no estuvo entre los entrevistados de “Simeone, vivir partido a partido” que está disponible en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon.

“Mirá, nosotros somos amigos. A los amigos se les habla cara a cara, a los ojos. Por eso después del tiempo se conserva la amistad. Vi el documental y me pareció muy bueno, ahí el Cholo dice que aparecen Diego y Simeone; yo digo que aparece González también. Me invitaron a participar del documental pero no pude hacerlo, yo estaba en Newell’s y con todo este tema del Covid decidí postergarlo, no iba a forzar ninguna situación que comprometa al equipo metiendo gente en el club que pueda romper esa burbuja, jugando cada 48 horas y con vuelos de 12 horas tenia que evitar el riesgo”, se excusó en una entrevista con TyC Sports.

Días antes, el Mono dialogó con Infobae y también elogió a su amigo: “Lo que yo aprendí es la situación de llegar al entrenamiento sabiendo que desde ahí es donde vas a ganar el partido. Si el entrenamiento no sale bien, complicado... Y no retirarse hasta que salga bien. Es una condescendencia con el trabajo, no podés dejar de hacerlo hasta que consigas el resultado. Y después, ¿lo que yo di? Equilibrio. El equilibrio de estar tendiendo puentes siempre en todos los estamentos. Que es lo que hacía de jugador también”.

El ex arquero de River Plate y la selección argentina permaneció en el banco de suplentes de la Lepra a lo largo de tres meses en los que sumó cuatro triunfos, seis empates y cinco derrotas. “Creo que hay que tener paciencia porque los números están. Nosotros de 15 partidos sacamos 18 puntos. Es una campaña de mitad de tabla para arriba en cualquier campeonato del mundo. Esos son los números y ante eso no hay movimiento, porque es veraz. Después de todo eso, que los números están, tenés que tener la paciencia para sostener los proyectos”, argumentó ante este medio sobre esa primera experiencia como técnico principal tras permanecer durante nueve temporadas como primer asistente del Cholo en el Colchonero.

La mini serie de Simeone muestra distintas facetas del DT de 51 años como los diálogos entre lágrimas con sus tres hijos mayores o incluso se hace espacio entre sus seis capítulos para revivir la tensa relación del Cholo con Juan Sebastián Verón. Si bien no tenían diálogo, lograron encontrarse en las similitudes dentro del campo para darle forma a una de las mejores duplas de mediocampo que tuvo la selección argentina. “Yo me sentaba al lado de él, nos cambiábamos uno al lado del otro y no lo saludaba, él no me saludaba y la relación era en el campo”, detalló el propio Simeone en la producción.

