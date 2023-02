Duro revés para Dani Alves: las razones por las que la fiscalía solicitó que siga en prisión

A los 38 años, Dani Alves quedó en el ojo de la tormenta

Dani Alves aguarda el curso de la investigación por abuso sexual en la cárcel de Brians 2 de Cataluña. Los abogados del brasileño, de 38 años, presentaron distintos recursos para lograr que aguarde por el juicio en libertad condicional. No obstante, la situación luce delicada para el lateral ex Pumas de México. Es que la fiscalía solicitó que el acusado continúe el proceso en prisión, según consignó La Vanguardia.

Será la Audiencia de Barcelona la que defina la situación de Alves, denunciado por una mujer por los hechos sucedidos el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de la ciudad. Según su relato, el astro habría abusado de ella en el baño del lugar, al que la hizo acceder contra su voluntad. El estudio del letrado Cristóbal Martell, a cargo de la defensa del jugador, intenta probar que la relación fue consensuada y que en realidad la joven ingresó al tocador dos minutos después del acusado, dando por descartada la hipótesis de que lo hizo “a la fuerza”. De todos modos, lo importante es lo que ocurrió durante los 16 minutos en los que no hay registro de video de ambos.

El abogado de Alves pidió ante la jueza la libertad condicional, con la promesa de que el futbolista entregará sus pasaportes (el brasileño y el español), aceptará llevar una pulsera electrónica para que sea geolocalizado, y que se encontrará a disposición de presentarse a firmar a diario en una dependencia judicial, además de pagar la fianza correspondiente. Sin embargo, la fiscalía alega que todas esas medidas no alcanzan para garantizar que no existe riesgo de fuga; por eso, plantea la necesitad de que la investigación continúe con el defensor tras las rejas. Se espera que la definición sobre el tema llegará en no más de un mes.

Mientras tanto, un testigo encapuchado dio en la TV española detalles de cómo es la instancia del ex atacante del Barcelona, al que acusó de recibir “tratos preferenciales sólo por ser un futbolista profesional”. “Por lo que he escuchado yo, que he venido a visitar… A Dani Alves lo acompañan al patio cuatro funcionarios que lo tienen escoltado y que lo tienen aparte. Solo”, añadió. Incluso arriesgó que se halla en una celda individual.

Este domingo, además, tuvo la primera visita de Joana Sanz, su esposa. Según puntualizaron los medios españoles, estuvo durante 50 minutos. Ante los medios, desmintió que Alves se haya negado al encuentro (“es mentira”) y, luego, se refirió al pedido formal de divorcio que ya habría cursado. Si bien no lo desmintió, a juzgar por sus palabras, ante la coyuntura cuanto menos aguardaría a la resolución del caso “no lo voy a dejar solo en el peor momento de su vida”, remarcó la modelo.

