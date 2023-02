La furia de Arturo Vidal por no ser tenido en cuenta en el Flamengo: el comentario que enojó a los hinchas

El enojo de Arturo Vidal al no ser titular con Flamengo

En vísperas de la partida del Flamengo para el Mundial de Clubes, y horas antes del último partido antes del viaje, el centrocampista Arturo Vidal decidió manifestar su descontento con la decisión técnica y apareció en un vivo de Instagram, donde deslizó la posibilidad de una salida. Dentro de las frases que llamaron la atención del chileno, reveló sus intenciones de regresar a su país natal.

“Si Colo-Colo quiere jugar la Libertadores, que vengan a buscarme pronto y nos vamos”, lanzó el veterano de 37 años que tiene contrato hasta fin de año y por ahora sumó pocos minutos en la temporada. El caos no terminó en sus inesperadas declaraciones: al enterarse que no era titular frente al Boavista, revoleó una botella y uno de sus botines cuando se sentó en el banco durante el entrenamiento previo al enfrentamiento correspondiente al Brasileirao.

Arturo estuvo lesionado en los primeros días de 2023 pero ya está a disposición de Vítor Pereira. Sin embargo, el entrenador utilizó muy poco al Rey y, desde la llegada de Gerson, el nuevo refuerzo ocupó inmediatamente un lugar entre los titulares dejando aún más relegados a los otros centrocampistas. Con la marcha de Joao Gomes, vendido al fútbol inglés, la jerarquía del plantel se mantuvo y coincidió con el desahogo de Vidal.

El pedido de disculpas público de Arturo Vidal a los hinchas del Flamengo

El chileno es uno de los mejores pagos del Flamengo y una eventual salida representaría un gran ahorro: más de un millón de reales por mes. Tras el directo y la repercusión negativa, el volante hizo varias publicaciones en Instagram e intentó redimirse, pero fue duramente criticado por los aficionados. “Primero que todo, quiero pedir disculpas por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego. Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana”, comenzó Vidal.

Y agregó al respecto: “Yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos, seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, por que así soy yo. Un guerrero”.

El próximo martes 7 de febrero, el cuadro brasileño tendrá su debut en la semifinal del Mundial de Clubes 2022. El campeón de la Copa Libertadores aguarda por el ganador entre el Wydad Casablanca y el Al-Hilal dirigido por Ramón Díaz. Del otro lado del cuadro aparece el Real Madrid que chocará frente al vencedor de Seattle Sounders frente al Al-Ahly.

