Tragedia en Brasil: un bus que trasladaba a un equipo juvenil de fútbol cayó de un puente y murieron cuatro personas

La imagen del micro volcado en los alrededores de una autopista de Brasil

El luto envolvió a Brasil en las últimas horas. La madrugada del lunes registró 4 muertos y 29 heridos después de que un micro que trasladaba a las categorías formativas del Esporte Clube Vila Maria Helena, un club de fútbol juvenil, cayó de un puente a 10 metros de altura. El equipo estaba regresando a Río de Janeiro luego de haber sido campeón en su primera participación en la Copa Nacional de Base sub 18 organizada en la ciudad de Ubaporanga, Minas Gerais.

El autobús se estrelló en el kilómetro 792 de la BR-116, una de las autopistas más importantes del país, cercana al municipio minero de Além Paraíba, después de que el conductor perdió el control del vehículo. En su interior, había miembros del cuerpo técnico y 28 jugadores menores de edad. El Departamento de Bomberos confirmó la cantidad de víctimas, entre las que está Diogo Coutinho Chao Villar, de 18 años, entrenador de los niños. También aseguraron que los restantes fallecidos tenían entre 14 y 17 años, de acuerdo al último reporte.

La entidad había emprendido su regreso hacía Duque de Caxias, región de la segunda ciudad más poblada de Brasil. La cantidad de pasajeros tiene una leve distorsión con lo informado por la empresa que proveyó el automóvil porque los bomberos y la agencia de noticas AFP afirmaron que había 33, pero desde la empresa contratista del rodado, LG Turismo, aseguraron que la lista de pasajeros poseía 32 individuos, entre ellos el conductor.

Uno de los futbolistas que sobrevivió a la tragedia, Pedro Augusto, ofreció su desgarrador testimonio en charla con la cadena brasileña de TV Integração y apuntó contra el chofer: “Hemos estado diciendo que el viaje fue raro porque el conductor corría mucho en todas las curvas, yo estaba en el lugar donde fue la colisión, me regresé y me tiré en el piso”.

“Yo estaba en el lugar donde fue el accidente y volví y me acosté en el piso. Si hubiera estado ahí no sé qué sería porque el peor daño fue en la parte delantera”, declaró el mejor portero de la competición sub 16, divisional en la que terminó subcampeón. Y concluyó: “Fue muy rápido. Todo el mundo estaba durmiendo. Un amigo nuestro logró abrir la puerta. Mucha gente logró salir por la puerta y por las ventanas. Fui uno de los primeros en salir y solo tenía un corte superficial en el pie. Salí ileso”.

Según las fuentes oficiales, el conductor perdió el control del omnibús

Los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud cercanos a este lugar, pero se desconoce los detalles de su estado actual en su totalidad. La Policía Federal de Carreteras (PRF) participó de las tareas de rescate junto a los Bomberos de Leopoldina, Cataguases, Além Paraíba y Juiz de Fora. Este organismo fue el encargado de precisar más detalles de lo acontecido porque aseguró que el vehículo cayó boca abajo cerca de un arroyo. Este trayecto estaba registrado en el sistema de Licencias Nacionales de Viaje de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

Horas después, llegó la escueta respuesta de la empresa proveedora del ómnibus: “Nos ponemos a disposición para brindar todo el apoyo necesario a los órganos competentes, pasajeros y familiares. Estamos registrados en la ANTT y la lista de pasajeros consta de 31 pasajeros más el conductor. A la espera de más información de la PRF local y los empleados de la empresa ya están en camino para seguir de cerca”.

La Policía Civil anunció la apertura de una investigación este último lunes para hallar las causales de este hecho: “Algunas víctimas que fueron dadas de alta del hospital ya fueron escuchadas. El conductor, a la brevedad, también será escuchado”. Dada la magnitud del suceso, la alcaldía de Duque de Caxias decretó tres días de luto oficial.

Diversos clubes de Primera División utilizaron las redes sociales para mandar sus condolencias a las familias de las víctimas y los sobrevivientes como el América MG, Vasco da Gama y Cuiabá, pero el que más se destacó fue el de Chapecoense, club que sufrió 19 muertos en su plantel profesional después de la caída del avión que lo trasladaba a Colombia para jugar la final de la Copa Sudamericana 2016. “Chapecoense lamenta profundamente el trágico suceso que involucró al autobús del equipo Esporte Clube Vila Maria Helena, en la madrugada de este lunes (30). Ante la irreparable pérdida, deseamos fortaleza a familiares, amigos y fans. Nuestras oraciones están con usted”.

El mensaje de Chapecoense por la tragedia que enluta a Brasil

