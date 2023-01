Qué equipos tuvieron mayor asistencia en 2022 según un estudio de la AFA: el detalle que deja inconclusa la lucha entre Boca Juniors y River Plate

El ranking de hinchadas publicado por la AFA

A pocas horas del inicio de la Liga Profesional 2023, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un informe que reveló algunas cuestiones de la temporada pasada. Entre varios tópicos, se realizó un relevamiento de los clubes en materia de gobernanza y administración, sponsors, planteles, transferencias y promedio de espectadores en cada uno de los estadios de Primera División.

¿Quiénes fueron los equipos que más convocatoria tuvieron en 2022? Primero en la lista apareció Boca Juniors, con una cifra que superó los 42 mil espectadores. El podio fue completado por los rosarinos Newell’s y Central, mientras que por detrás figuraron Talleres de Córdoba, Racing, Independiente, San Lorenzo, Gimnasia La Plata, Estudiantes y Vélez, para completar el Top 10.

La AFA aclaró que los informes fueron precisados por cada una de las instituciones. ¿Por qué no apareció River Plate? Junto a Platense, la entidad millonaria no aportó datos a la cuestión y por eso no se precisaron los números de asistentes al estadio Monumental.

“En investigaciones realizadas se ha demostrado que los espectadores reconocen que se crea una simbiosis emocional tal con los deportistas que, de alguna manera, se sienten responsables también por lo que sucede o por los resultados. Se solidarizan con su atleta preferido ante algún hecho concreto, e inclusive se sienten más partícipes del grupo que conformaron en el estadio que de los grupos habituales que frecuentan (como por ejemplo, en el trabajo o estudio, el grupo de vecinos, de amigos, etc.) Esta forma de comportarse comienza a tener sus patrones más fuertes en el proceso de educación durante la niñez, condicionada por los valores morales de envergadura. Hemos podido apreciar que al asistir a un evento deportivo, los aficionados no relajan sus tensiones sino que conscientemente se someten a un tipo particular y deseado de estrés. Mientras que en otros, se aprecia como una demanda psicosocial, donde en realidad los asistentes logran romper con esas tensiones que el mundo civilizado les impone”, es un fragmento del artículo que acompaña a la nómina publicada por la AFA.

EL RANKING DE PROMEDIO DE ESPECTADORES EN 2022

1. Boca Juniors 42.633

2. Newell’s 35.000

3. Rosario Central 34.586

4. Talleres 30.000

5. Racing 27.969

6. Independiente 25.000

7. San Lorenzo 21.577

8. Gimnasia La Plata 20.000

9. Estudiantes 18.000

9. Vélez 18.000

11. Colón 15.250

12. Unión 15.000

13. Huracán 14.711

14. Atlético Tucumán 12.000

14. Tigre 12.000

16. Central Córdoba 11.000

17. Defensa y Justicia 8.500

18. Argentinos Juniors 8.000

19. Lanús 7.800

20. Godoy Cruz 6.500

21. Sarmiento 6.000

22. Banfield 5.638

23. Aldosivi 4.500

24. Patronato 3.820

25. Barracas Central 3.300

26. Arsenal 3.200

*River y Platense no aportaron datos

