La tajante respuesta de Ancelotti a Simeone por su crítica al arbitraje en el clásico Real Madrid-Atlético

La respuesta de Carlo Ancelotti a Diego Simeone por su queja de la no expulsión a Dani Ceballos

Fue un clásico caliente el que el Real Madrid le ganó 3-1 al Atlético Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey. En el Estadio Santiago Bernabéu, el equipo colchonero se puso en ventaja, pero luego el conjunto local le dio vuelta el resultado y tras la derrota el entrenador Diego Simeone se quejó por la no expulsión de Dani Ceballos, quien cometió una falta y tenía tarjeta amarilla cuando su equipo ganaba. En la conferencia de prensa, Simeone declaró: “Hicimos un partido muy bueno. Hasta el minuto 70, que es la falta de Ceballos. Aa nadie le importa que no recibe la segunda amarilla, pero nos habríamos quedado nosotros con uno más y ellos con uno menos con el resultado a favor. No sucedió. A los pocos minutos, viene la expulsión de Savic. El correr del partido se hizo más difícil sostenerlo con uno menos, pese a que el equipo tuvo la valentía de buscar el posible empate sobre el final del partido”.

Con dos golazos, Real Madrid remontó el clásico ante el Atlético y avanzó a las semifinales de la Copa del Rey Una conexión entre los campeones del mundo abrió la cuenta para el Colchonero, pero el local dio vuelta el trámite en la prórroga. Stefan Savic se fue expulsado en la visita VER NOTA

El técnico argentino reveló un diálogo con el árbitro César Soto Grado: “Con mucho respeto, le pregunté porque ni una... Le dije ‘si tenés algo contra Álvaro (Morata), avisame que no lo pongo el próximo partido que te toque arbitrarlo’”.

El ex jugador de la selección argentina visiblemente ofuscado sentenció: “A nadie le importa lo que no pasó. Ceballos pudo ver la amarilla, no la vio; Savic la pudo ver, la vio. Nos quedamos con uno menos y perdimos el partido. El Madrid está contento y nosotros mal por el resultado, pero sumamente orgullosos por como competimos”. En sintonía con su entrenador, el arquero esloveno Jan Oblak disparó: “Creo que si es roja para nosotros tendría que haber sido para ellos. Estamos acostumbrados a estos. Hemos luchado contra todos”.

Simeone criticó el arbitraje del derbi español y lanzó una dura sentencia sobre su futuro en Atlético de Madrid El entrenador del Colchonero se marchó ofuscado por la labor de César Soto Grado en la eliminación ante Real Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey VER NOTA

Más tarde, también en la rueda de prensa, el entrenador merengue, Carlo Ancelotti, recogió el guante y le respondió al Cholo. Tras ser consultado por las quejas de Simeone al árbitro, el italiano afirmó: “La he visto desde muy lejos. No la recuerdo. También la de Savic estuve a bastantes metros de donde había pasado. Para mí me parecía una amarilla clara”.

Aunque el estratega italiano reconoció que el enojo de Simeone “es bastante comprensible”. Y lo explicó: “Porque Atlético ha jugado muy bien, de manera bastante distinta de lo normal. Ha manejado bien el balón, estaban bien posicionados entre líneas con Griezmann y Correa, que han creado daños en la primera parte. Es normal que después de un partido que han jugado bien le molesta perder”.

Resumen del triunfo del Real Madrid ante el Atlético de Madrid por la semifinal de la Copa del Rey

Luego Simeone analizó el presente de su equipo: “Quedamos afuera de la Champions, de la Copa del Rey y nos queda esta segunda vuelta casi entera para llegar al objetivo que el club necesita (clasificar a la próxima Champions League) y después con tranquilidad miraremos todo lo que nos conviene a todos”. Cuando le preguntaron por su futuro, aseguró: “Tengo una alegría enorme de estar en el Atlético Madrid, desde el día que llegué hasta el día que me vaya, entregándome el mil por mil por el equipo y por el club”.

Horror en España: apareció un muñeco de Vinicius Jr. colgado de un puente en la previa del clásico Real Madrid-Atlético Ambos clubes, que deben enfrentarse por la Copa del Rey, se han manifestado en contra de lo ocurrido VER NOTA

“Estoy contento cuando nos comportamos hoy como equipo. Hubo cinco antecedentes de eliminatorias con partidos único en las que ellos ganaron tres y nosotros dos. Hoy el equipo compitió para merecer algo más que el equipo no obtuvo”, esgrimió.

El Atlético Madrid está quinto en La liga con 31 puntos, la misma cantidad que el Villarreal, pero con peor diferencia de gol. Hoy está afuera de los puestos clasificatorios para la Champions League de la próxima temporada. Quedan 20 fechas por disputarse y el domingo visitará al Osasuna.

Seguir leyendo: