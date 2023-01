Stéfanos Tsitsipas se clasificó a la semifinal del Australian Open, le hizo una propuesta a la actriz Margot Robbie y sorprendió a todo el estadio

La declaración de Stefanos Tsitsipas a Margot Robbie en el Australian Open

El primer Grand Slam de la temporada está llegando a su fin y se definió la primera semifinal de la rama masculina. Stéfanos Tsitsipas derrotó por 6-3, 7-6 (2) y 6-4 al checo Jirí Lehecka en dos horas y 17 minutos. Antes de retirarse al vestuario para comenzar a planear el choque frente a Karen Kachanov, el griego tomó el micrófono y realizó una inesperada declaración que sorprendió a la Rod Laver Arena.

“Australia es un gran país, me encanta la cultura australiana. Una de mis actrices favoritas es de Australia, Margot Robbie. Me encantaría que...”, comenzó el tenista antes de ser interrumpido por el entrevistador, el ex tenista Jim Courier. “¿Margot Robbie? ¿Te estás declarando ahora mismo? ¿Qué está pasando? ¿Estás haciendo una oferta?”, buscó profundizar el periodista para tener más detalles al respecto.

Stéfanos aprovechó la ocasión y estiró una propuesta a la actriz. “Sería lindo verla en la tribuna alguna vez”, añadió. “Entonces estás oficialmente extendiendo una invitación a Margot Robbie. Sólo quiero ser claro como el cristal”, redondeó el cronista ante el asombro del público. Tsitsipás, que va en busca del primer Grand Slam de su carrera, confirmó la consulta: “Absolutamente”.

Ya en 2020, Tsitsipás eligió a Margot Robbie como su actriz favorita

Rápidamente, los fanáticos del griego encontraron un tweet del protagonista de marzo de 2020 donde ya expresaba su admiración por Margot Robbie. “¿Cuál es tu actor favorito?”, preguntó uno de los seguidores del tenista. Stéfanos no dudó y puso el nombre la australiana de 32 años. Lo que está claro es que la broma no le debe haber hecho mucha gracia a su actual novia, Theodora Petelas, una joven de 27 años que conoció en 2020 en Nueva York y que trabaja en Londres como estratega junior para una agencia de marca y marketing.

Robbie nació en Queensland en 1990 y sus primeros pasos profesionales fueron como modelo mientras perseguía su sueño de ser actriz. En 2013 llegó la oportunidad en Hollywood que tanto estaba esperando cuando Martin Scorsese la llamó a un casting para la producción que la catapultó a la fama, El Lobo de Wall Street. Actualmente está casada con el productor Tom Ackerley.

Las ilusiones del nacido en Atenas están por los aires ya que con la temprana caída de Casper Ruud, coronarse en el primer torneo grande de la temporada lo haría escalar al escalón más alto del ranking mundial por primera vez en su carrera. Pero no la tendrá para nada sencillo en la recta final.

La actriz australiana recibió la invitación pública por parte de Stéfanos Tsitsipás (Foto: Reuters)

En el otro lado del cuadro resta definir a los otros dos semifinalistas. Novak Djokovic, el otro contendiente a adueñarse del top 1 mundial, es el gran favorito con su duelo de cuartos de final ante el ruso Andrey Rublev mientras que el otro candidato saldrá del choque estadounidense entre Ben Shelton y Tommy Paul.

LO MEJOR DE LA VICTORIA DE TSITSIPÁS FRENTE A LEHECKA

