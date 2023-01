Novak Djokovic apuntó contra los que sospechan de sus lesiones y estalló en el Australian Open

Djokovic tuvo problemas en el muslo izquierdo durante sus presentaciones en el torneo (Reuters)

Después de ser protagonista de un curioso episodio en el que se puso en tela de juicio si había infringido el reglamento al recibir una botella de agua con un papel pegado en ella por parte de un miembro del equipo, el serbio Novak Djokovic lamentó que “sólo se sospecha” de sus lesiones, mientras que, “cuando otros jugadores se lesionan, ellos son las víctimas”.

El ex número uno del mundo, ahora en la quinta posición de la ATP, se refirió así a los problemas musculares que padeció en varios torneos, entre ellos en este Abierto de Australia, y que en algunos partidos parecen tenerle al borde de la retirada y en otros, en cambio, no los demuestra.

“Las dudas se las dejo a ellos. Los que dudan, que sigan dudando. Cuando otros jugadores se lesionan, ellos son las víctimas y yo soy el que finge. Eso es muy interesante. No tengo que demostrar nada a nadie”, agregó.

Djokovic buscará una nueva victoria frente a Rublev (Reuters)

“Tengo escáneres de hace dos años, resonancias magnéticas, ecografías… No sé si lo publicaré en redes o en un documental. Depende de cómo me sienta, tal vez lo haga o tal vez no. No me importa lo que la gente diga o piense”, comentó el tenista de 35 años, que se enfrentará en cuartos de final de Melbourne al ruso Andrey Rublev (6) este miércoles.

Días atrás, el propio Nole explicó tras su victoria ante el búglaro Grigor Dimitrov por la tercera ronda de la competencia que la lesión que padece “es como una montaña rusa”, porque “primero las pastillas antiinflamatorias y las cremas hacen efecto, pero luego dejan de hacerlo”.

“Jugar así requiere mucha energía por mi parte de forma mental y física, lidiar contra mi rival en una condición física que no es la ideal”, agregó el serbio.

Djokovic buscará recuperar el título que perdió en la edición anterior tras ser deportado del país (Reuters)

Al mismo tiempo, en declaraciones a la prensa de su país, Djokovic afirmó que, “van a caer muchas máscaras más, sobre todo las máscaras que se crearon en los dos últimos años con esta situación (de pandemia). Eso es lo que me interesa ver”.

Finalmente, el de Belgrado también admitió: “Hace una semana no había pensado en el título, tan sólo en llegar en buenas condiciones para el partido siguiente. Esta noche me he notado positivo al respecto”

“Estoy muy contento de manejar esta situación así, teniendo en cuenta que los partidos se complican cada vez más. Mi cuerpo ha respondido y me he movido muy bien”, comentó Djokovic, que se quejó en repetidas ocasiones y solicitó asistencia médica para tratar sus problemas en el muslo izquierdo durante sus anteriores partidos.

