Alan Varela habló en la previa de la Supercopa entre Boca Juniors y Racing: el interés del Barcelona y la pregunta que más lo incomodó

Este jueves Alan Varela e Iván Pillud fueron los futbolistas de Boca Juniors y Racing que se sentaron en conferencia de prensa para palpitar la Supercopa que el viernes disputarán ambos clubes en Abu Dhabi, en el marco de un acuerdo entre AFA y los Emiratos Árabes que se extenderá, al menos, por cuatro años. En este contexto, ambos jugadores recordaron el último antecedente, por la copa de campeones que la Academia se alzó ante el Xeneize, que terminó con siete expulsados.

“El fútbol da revancha y mañana tenemos otra final y vamos a hacer las cosas de la mejor manera”, declaró el volante que será titular en el gran partido, e insistió: “Es una revancha, una final y hay que tratar de dar lo máximo”. Cabe señalar que está en juego el primer título del año, por lo que un triunfo significaría un buen empujón anímico antes del inicio de la Liga Profesional.

Con respecto a este punto, hubo una pregunta que descolocó por completo a Varela, relacionada a un posible despido de Hugo Ibarra en caso de no conseguir la victoria, algo que la institución Xeneize no está barajando: “No creo que por un partido, por una final, se decida la continuidad del entrenador. Eso no lo manejamos nosotros, se lo deberías preguntar a otras personas. Nosotros vamos tratar de hacer las cosas de la mejor manera para conseguir un nuevo título para el club”, contestó.

Además, el jugador de 21 años que extendió su contrato con Boca Juniors hasta 2026 se refirió a los sondeos que hay por el de clubes europeos, como Barcelona: “No pienso en eso, tengo la mente puesta en Boca y quiero hacer lo mejor posible para el club”. En este sentido, agregó: “Es algo lindo, eso significa que estoy haciendo bien las cosas”.

*Iván Pillud palpitó la final entre Boca y Racing

Por otro lado, Iván Pillud habló sobre lo que será el vuelo de regreso a la Argentina, en el que los dos planteles, al igual que en el viaje de ida, compartirán el avión: “No es normal lo que ha sucedido estos días, pero antes de ser jugadores de futbol somos personas y somos consciente e inteligentes como para seguir comportándonos adecuadamente como lo hicimos hasta ahora más allá del resultado. Creo que nos tenemos que cuidar entre nosotros, somos dos equipos que vinimos a representar al futbol argentino y es una hermosa posibilidad para ambos, para mostrarnos”. Además, agregó: “En el vuelo no va a pasar nada, ya está hablado. Tenemos que dar el ejemplo, somos personas y nos vamos a respetar mutuamente. Lo que pasó en el partido pasado ya está pisado y nosotros tenemos que dar el ejemplo”.

Boca y Racing se enfrentarán en la final de la Supercopa este viernes desde las 12.30 (hora argentina) y el duelo será televisado en exclusiva por DirecTV (canal 610 y 1610 en HD) y por la aplicación DGO. El último antecedente entre ambos fue en la final del Trofeo de Campeones que se terminó antes de los 90 minutos porque el equipo de Hugo Ibarra tuvo tantos expulsados que no pudo continuar jugando. Cabe aclarar que cuando un equipo queda con seis futbolistas de campo, automáticamente se lo declara perdedor.

