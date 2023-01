Miguel Herrera desmintió acercamientos por parte de club español

El Piojo se deslindó de cualquier rumor que lo acerca al cuadro español

Dejando en claro su principal intención de regresar al banquillo de la Selección Mexicana, Miguel Herrera aclaró que hasta el momento, no ha recibido alguna oferta o llamada por parte del Sporting de Gijón de España para ofrecerle ser su nuevo director técnico, pues recientemente, el cuadro español que también pertenece a Grupo Orlegi despidió a Aberlardo Fernández por la falta de resultados.

Como bien se sabe, “El Piojo” se mantiene con el objetivo de tener una nueva oportunidad como estratega del Tricolor, pues sabe que durante su primera etapa con el combinado azteca, su salida no se dio por falta de resultados o una mala gestión, sino por un tema extra cancha. A la espera de que la Federación Mexicana de Fútbol tome una decisión con el nuevo timonel del seleccionado, Miguel salió a desmentir los rumores que lo vincularon con los “Sportinguistas.”

“Esperar, la verdad es que no tengo ningún ofrecimiento (del Sporting de Gijón), me hablaron antes de terminar el año pasado para ver algo de Arabia, allá en Qatar, les dije que no, que en mi cabeza estaba esperando otra cosa. No llevo prisa de tomar una decisión alocada”, señaló el ex entrenador de las Águilas del América durante una entrevista para “Medio Tiempo”.

Posteriormente, el ex timonel de los Potros de Hierro del Atlante se dijo consciente de todos los rumores que lo han vinculado en diferentes clubes y ligas. “La verdad es que por ahí suena mu nombre en varios lados, me ha hablado gente que si me interesa la MLS, que es una liga bastante atractiva, pero hoy voy a esperar el proceso de Selección”.

Miguel Herrera como entrenador del Atlante en el 2002 (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

Por último, Herrera mencionó que una vez que se tome la decisión por parte de la FMF, el estará dispuesto a escuchar diferentes propuestas u ofertas que lleguen. “Sino se da, veré que proyecto interesante vienen ya sea en México o fuera. No me han hablado de España, de Selección tampoco, tampoco he entregado nada (proyecto al Tri). Hay que esperar, no hay prisa, la Selección obviamente para marzo debe tener un técnico, hay que esperar a que decidan quién va a ser”.

A pesar de su extensa trayectoria como estratega en la Liga MX y ser de los nombres más conocidos en la baraja de entrenadores mexicanos, “El Piojo” nunca ha tenido la oportunidad de dirigir en el viejo continente o en algún otro país, hecho por el cual ha sido juzgado en varias ocasiones, pues se menciona que no busca salir de su zona de confort o intentar trascender en otra liga.

Mexico's coach Miguel Herrera (2nd L) celebrates after his team won a Group A football match between Croatia and Mexico at the Pernambuco Arena in Recife during the 2014 FIFA World Cup on June 23, 2014. Mexico won 3-1. AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF

Tras romper su relación con los Tigres, Herrera se quedó sin equipo, pues hasta la fecha ningún otro club de la Liga MX lo contactó para hacerse de sus servicios durante el Clausura 2023, motivo por el cual agregó que cuando tiene proyectos les dedica el tiempo adecuado, pero si ahora tiene una mínima posibilidad de llegar a la Selección Nacional, estará trabajando para ello.

De igual manera, el ex técnico de los Rayados de Monterrey argumentó que independientemente de si es elegido como timonel del Tri, la apuesta de los directivos en la Federación debe de ser por un técnico mexicano, por lo que reconoció que Nacho Ambriz, Jaime Lozano, incluso Hugo Sánchez podrían ser los idóneos para el puesto.

