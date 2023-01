El tatuaje de Alexis Vega que causó desconcierto a sus seguidores pese al debacle del Tricolor en Qatar 2022

Alexis Vega se tatuó el logo de Qatar 2022 (Foto: Instagram/@jaes__1)

El sueño de todo jugador de fútbol en el mundo es disputar una Copa del Mundo, pero esta meta es solo para algunos privilegiados, aquellos que llegan al máximo circuito de sus respectivas ligas y países, tal fue el caso del atacante de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Alexis Vega.

Vega Rojas fue uno de los pocos jugadores que elevaron su valor mediático tras la debacle futbolística presentada por la Selección Nacional durante Qatar 2022, el exDeportivo Toluca junto a Hirving Lozano se convirtieron en los referentes del Tricolor en la justa mundialista.

Es por ello que a pesar del contexto adverso presentado en la justa mundialista, el cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo será un recuerdo que quedará para la posteridad en Alexis Vega quien en su nostalgia decidió tatuarse el logo de Qatar 2022.

A través de sus plataformas oficiales, el artillero del Rebaño Sagrado compartió el video en donde está con su tatuador decidiendo donde y cuál sería el tatuaje, finalmente se decantó por el logo de la Copa del Mundo que coronó a Messi y Argentina con su tercera estrella.

Cabe señalar que este no es el primer tatuaje que se hace Alexis Vega, ya que en el pasado se tatuó los aros olímpicos debido a su logro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras conseguir la medalla de bronce de la mano de Jaime Lozano.

Su negativa para salir a Europa y mantenerse en Chivas

Vega ha sido uno de los apuntados por la prensa mexicana para que busque emigrar al balompié europeo, sin embargo, en una reciente entrevista para TUDN reconoció que, a pesar del interés de diversos clubes, él decidió aguardar en México para esperar una oportunidad de mayor nivel en Europa.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Mexico's Alexis Vega reacts REUTERS/Kai Pfaffenbach

“El sueño está intacto, poder jugar en Europa. En realidad sí hubo pláticas con dos equipos, pero nada concreto, solo preguntan. Estoy tranquilo en que si algún día un equipo me va a querer va a venir a preguntar y poner el dinero para que yo pueda emigrar, y si no, como lo dije cuando renové, yo me quedé aquí, feliz”, compartió con TUDN.

El ex del Deportivo Toluca dijo que no tiene ninguna prisa en salir hacia Europa, pues se remontó a los casos de varios futbolistas que han regresado a México sin pena ni gloria tras apresurarse en su decisión de salir al Viejo Continente.

“Hay casos en donde a veces nos apresuramos solo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o en un año estás de vuelta. Con un equipo con el que hubo pláticas en Europa me quería llevar, quería que en seis meses jugara y si no me iba bien, regresar cedido a otro equipo del futbol mexicano”, evocó.

Alexis Vega lloró durante el Himno de México (Foto: @miseleccionmx)

“No le veo chiste ir a jugar seis meses en lo que tardas de adaptación presión y que te adaptes de la mejor manera y por situaciones de esas tomas las decisiones de no ir a no apresurar el proceso. Ahora estoy enfocado en Chivas, estoy súper feliz con mi familia de quedarnos tiempo acá”, agregó Vega Rojas.

En esa misma intervención, el seleccionado mexicano de 25 años enalteció el esfuerzo por parte de la directiva encabezada por Fernando Hierro y el nuevo técnico rojiblanco, Veljko Paunović de sumar refuerzos que puedan aportar a la camiseta de las Chivas durante este Clausura 2023.

“Estoy en un gran equipo, con la gente que me quiere muchísimo, así que estoy tranquilo por esa parte y ahora estoy enfocado en Chivas. Se armó un proyecto importante, donde trajeron refuerzos, un cuerpo técnico, estoy seguro que haremos cosas importantes”, remató.

