Nacho Ambriz defendió a entrenadores mexicanos para dirigir al Tri; se descartó en el corto plazo

El banquillo de la Selección Mexicana se encuentra sin un ocupante y para Ignacio Nacho Ambriz quien lo debe ocupar es un mexicano. Además, el hoy técnico de los Diablos de Toluca, mostró su desagrado ante la premisa de que los connacionales no cuentan con la capacidad suficiente en comparación con las opciones de nacionalidad extranjera.

Sobre la posibilidad de que él fuera el nuevo entrenador nacional, Ambriz la descartó en el corto plazo debido a que no tiene actualmente un proyecto constituido para presentarle a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), y también debido al compromiso que tiene con la escuadra mexiquense en la Liga MX. No obstante, no desechó ocupar la silla tricolor más adelante.

“No me gusta que se diga que el mexicano no está preparado; en mi caso se están equivocando. ¿Jaime Lozano no está preparado? ¿Fue tercer lugar en Tokio 2020 por casualidad? Luis Pérez se aventó cuatro años viviendo en España y después tuvo un fracaso con la Selección Mexicana. ¿Quién no fracasa? Fracasa el que no lo intenta”, comentó Nacho en entrevista para la Octava Sports.

Con múltiples nombre en el radar de la FMF, el mexicano esbozó un análisis sobre las opciones disponibles y que más han sonado para ocupar el cargo de entrenador nacional luego de que Gerardo el Tata Martino lo dejará libre tras el fracaso de Qatar 2022. Entre sus opciones, mencionó a Miguel el Piojo Herrera y a Jaime Lozano. Ambos con experiencia en la dirección técnica de México (uno con el Tri mayor y otro con el olímpico).

Me gustaría que fuera un mexicano. Hay gente capaz y Miguel Herrera, que ha declarado que se equivocó en un momento más personal que deportivo, es un tipo capaz (...) es uno de los candidatos más fuertes que puede tener México. Después está Jaime Lozano, que ha hecho un gran trabajo y conocería a la perfección a esta gran camada de jugadores que viene saliendo”, sostuvo el también exfutbolista.

No apunta al Tri... por ahora

Respecto a sus aspiraciones al frente de la Selección Mexicana, Nacho dijo que lo que actualmente le interesa es la dirigencia del Toluca con pues tiene “un gran compromiso con Don Valentín Diez”. El mexicano llegó a la institución escarlata en diciembre de 2021 y desde entonces suma dos torneos dirigidos: el Clausura 2022 con un pobre rendimiento del equipo (lugar 15), y el Apertura 2022 en donde consiguió el subcampeonato.

“Nada. No he tenido ningún proyecto preparado. Me ocupa mucho lo que quiero hacer en Toluca y me gustaría cumplirlos, pero solamente los cumpliré si tengo buenos resultados. Que si estoy preparado o no, que tengo o no personalidad, que cumplo o no el perfil, eso para mí es secundario. No hay cláusula, pero no me inquieta eso. Es un momento en el que todo mundo tiene que escarbarse la cabeza para pensar en qué podemos aportar para decir que México le puede competir a quien sea”, concluyó.

