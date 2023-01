Fernando Rapallini dirigirá la Supercopa Internacional entre Boca y Racing: su último polémico antecedente

Fernando Rapallini, de la Copa del Mundo a la Supercopa Internacional

Fernando Rapallini será el árbitro encargado de impartir justicia en la final que disputarán Boca Juniors y Racing Club por la Supercopa Internacional en Abu Dhabi el próximo viernes 20 de enero. El juez que acaba de representar a Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, regresará a Medio Oriente para protagonizar un duelo caliente entre equipos nacionales que se sacaron chispas en los pasados enfrentamientos.

Justamente el platense de 44 años, referí de Primera División desde 2011 e internacional desde 2014, fue el colegiado que tomó una determinación polémica en la última jugada del partido correspondiente a la Fecha 13 de la Liga Profesional 2022 que terminó con un 0 a 0 entre la Academia y el Xeneize en el Cilindro de Avellaneda. El VAR lo advirtió en esa ocasión por una presunta mano de Jonathan Gómez y el hombre de negro consideró que no había intención del jugador académico de tocar el balón con su extremidad.

La maniobra que se registró en el quinto minuto de descuento de aquel cotejo generó mucho debate y repudio del lado de los de la Ribera, que se sintieron perjudicados. Si bien apenas transcurría la mitad del campeonato, fue una polémica que pudo haber sido determinante a la postre, puesto que ambos conjuntos terminaron como animadores de un certamen que se definió de manera agónica, en la última fecha, con el penal errado por Jonathan Galván que le hubiera dado la estrella a los de Fernando Gago.

* La polémica en Racing-Boca con Fernando Rapallini como protagonista

Este no fue el único mal recuerdo que los Boquenses tienen de Rapallini, ya que en el último Superclásico que River triunfó contra Boca en el Monumental (3 de octubre de 2021), expulsó a Marcos Rojo a los 15 minutos de partido por doble amarilla. Tras su desempeño, el por entonces entrenador de Boca Sebastián Battaglia había calificado de “dudosa” su decisión de echar a Rojo: “Nos condicionó completamente el partido”. Juan Román Riquelme, horas más tarde, declaró: “No decimos nada porque los árbitros se pueden equivocar, no pasa nada. Tenemos muchas cosas por mejorar, por hacer bien. Sería lo más fácil culpar al árbitro, pero no es así. El árbitro no tiene que sentirse culpable de nada. Él hace lo mejor que puede”. El hermano del vicepresidente, presente en el estadio millonario, vociferó ante la prensa en su retirada: “Todo el día péguenle al referí este, eh. Todo el día eh”.

El oriundo de La Plata dirigió tres partidos a lo largo de la Copa del Mundo: Marruecos-Croacia y Serbia-Suiza por la fase de grupos, y Marruecos-España por los octavos de final, el día del batacazo de los africanos en la tanda de penales.

Quien presenció el último cotejo entre Boca y Racing por el Trofeo de Campeones fue Facundo Tello, el otro juez argentino mundialista. En San Luis, hubo polémicas de todo tipo y el árbitro quedó bajo la lupa por sus decisiones. Principalmente fue criticado por el elenco conducido por Hugo Ibarra, que recibió nada menos que siete expulsiones (Sebastián Villa, Alan Varela, Luis Advíncula, Diego González, Carlos Zambrano, Frank Fabra, Darío Benedetto y el propio DT). Ese encuentro se terminó antes del tiempo reglamentario por inferioridad numérica de Boca.

