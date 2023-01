Cavani estalló al recordar su polémica en el Mundial: “Si me sancionan a mí, al árbitro lo meten preso”

El delantero se enojó porque no le cobraron un penal

La prematura y polémica eliminación de Uruguay del Mundial de Qatar aún sigue dando de qué hablar y esta semana fue Edinson Cavani el que recordó lo sucedido en el partido ante Ghana, cuando su seleccionado se impuso 2 a 0 en la última fecha de la fase de grupos, pero quedó fuera del certamen. El delantero fue protagonista de ese encuentro no sólo por lo hecho dentro del campo de juego, sino por lo ocurrido fuera de los límites, una vez que finalizó el duelo.

Los detalles de la “reconciliación” de Canelo Álvarez con la Argentina tras el escándalo con Messi: la historia de la foto viral en un centro de esquí Uno de los instructores que le enseñó a esquiar al boxeador mexicano le contó a Infobae cómo se dio el encuentro tras la polémica desatada durante el Mundial de Qatar VER NOTA

Es que el actual artillero del Valencia se enfureció contra el árbitro alemán Daniel Siebert, a quien acusó de no convalidar un penal contra él por parte del del defensor africano Alidu Seidu, y contra el VAR por no haber intervenido. Entonces, cuando se dirigía rumbo al vestuario, le dio un golpe a la pantalla del VAR, provocando la caída del monitor.

Cavani fue tocado en el área y el árbitro no cobró penal

En diálogo con el programa español El Larguero de Cadena Ser, Cavani reconoció que su accionar no fue el adecuado, ya que la violencia nunca es el camino, pero se indignó al oír que puede caberle una posible sanción: “Son cosas que no se hacen, pero hay ciertas impotencias que se escapan de uno. Si a mí me sancionan por pegar al VAR, al árbitro por sacarnos del Mundial, lo meten preso”.

Tagliafico contó detalles inéditos de la final ante Francia en un stream y una reacción de su esposa lo sorprendió: “Pará, estamos en cámara” El lateral izquierdo recordó el histórico encuentro que consagró a la Scaloneta en Qatar. Las imágenes VER NOTA

Cabe recordar que la Comisión Disciplinaria de FIFA abrió un expediente contra Cavani, José María Giménez, Diego Godin y Fernando Muslera, por sus reacciones contra el juez Siebert y aún se espera por conocer si habrá sanción alguna. Ante esto, el delantero de 35 años se mostró preocupado: “Somos seres humanos, y cuando a veces las cosas que pasan dentro de una cancha se viven con pasión, puede ser que la reacción de un futbolista pueda ser, no justificada, pero sí un poco más perdonada”.

Qatar 2022 - Ghana vs Uruguay - Resumen de partido

En este sentido, pidió a las autoridades que comprendan el contexto en el que fue realizado su golpe al monitor del VAR: “A veces en el fútbol hay ciertas cosas y ciertas impotencias te llevan a veces a reaccionar y hay ciertas cosas que escapan a veces de uno por la adrenalina que manejamos, por esa euforia que tenemos en ese momento, y nos equivocamos”.

Revelaron el conflicto detrás de la polémica baja de Benzema en Francia a días del debut en el Mundial que terminó con su retiro de la selección El goleador del Real Madrid estuvo citado para Les Bleus pero finalmente fue marginado antes del estreno contra Australia por una lesión. La trama del conflicto que tuvo una guerra de egos, versiones encontradas y una salida en silencio de madrugada VER NOTA

Además, Cavani insistió en que el desempeño arbitral perjudicó a Uruguay, ya que según su mirada hubo dos penales que no le cobraron a favor del combinado charrúa, uno contra él y otro contra Darwin Núñez, ambos en el segundo tiempo: “Son errores que, con el VAR, todas las cámaras y todos los árbitros que están detrás, no los pueden hacer”. Cabe aclarar que el seleccionado de Diego Alonso necesitaba solamente un gol más para clasificarse a octavos de final, debido a que la inesperada victoria de Corea del Sur sobre Portugal. Al no conseguirlo, se despidió en primera ronda.

Seguir leyendo: