El gol con el que Lautaro Martínez evitó el papelón del Inter en la Copa Italia

*Los mejores momentos del angustioso triunfo del Inter sobre el Parma en la Copa Italia

Lautaro Martínez se convirtió en el héroe salvador del Inter para evitar lo que hubiera significado un verdadero papelón en la Copa Italia. El delantero argentino, campeón del mundo en Qatar, evitó la derrota del Nerazzurro a los 43 minutos del segundo tiempo frente al Parma, un equipo de segunda división que se había puesto en ventaja a través de una gran obra colectiva que derivó en la red, luego de un espectacular remate del croata Stanko Juric.

Durante más de 75 minutos, el combinado liderado por Fabio Pecchia, que tuvo entre sus titulares al Mudo Vázquez, sorprendió con un claro dominio para quedarse con el compromiso. Pero en el final, la jerarquía del Toro evitó la caída del defensor del título para quebrar la resistencia del legendario Gianluigi Buffon.

El grito del ex Racing obligó a extender la serie al tiempo suplementario, donde el Parma no se dejó intimidar y ocasionó situaciones de riesgo para amenazar a André Onana. Sin embargo, Francesco Acerbi capturó un rebote en el final y con un cabezazo por encima del arquero selló el 2 a 1 definitivo para que la potencia del norte de Italia festeje la clasificación a la instancia de los ocho mejores del certamen.

El elenco de Simone Inzaghi fue el primero en avanzar a los cuartos de final, dado que todavía se deben disputar los otros 7 encuentros de la serie (Atalanta vs Spezia, Lazio vs Bologna, Juventus vs Monza, Napoli vs Cremonese, Roma vs Genoa, Fiorentina vs Sampdoria y Milan vs Torino). La final de la presente edición del certamen doméstico se llevará a cabo el miércoles 24 de mayo, en el estadio Olímpico de Roma.

A lo largo de la historia, la Vecchia Signora fue el equipo que más veces ha conquistado la Copa Italia con 23 consagraciones, seguido del Inter con 14, Lazio y Milan (ambos con 12). Luego aparecen la Roma con 11, el Napoli con 8 y la Fiorentina con 7.

