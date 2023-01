“Tal vez sea el próximo entrenador de Brasil”: la contundente revelación sobre el futuro de José Mourinho

Carlos Alberto reveló que Mourinho podría ser el entrenador de Brasil

El Mundial de Qatar 2022 se saldó con varios nombres de entrenadores que abandonaron su cargo tras no lograr los objetivos que tenían previstos antes del inicio del torneo. Uno de ellos fue el de la selección brasileña Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, que tras caer en cuartos de final anunció su desvinculación.

A partir del anuncio oficial fueron varios apellidos importantes los que comenzaron a circular por el ambiente, entre ellos el de Pep Guardiola y el italiano Carlo Ancelotti, hoy en el Manchester City y el Real Madrid, respectivamente. Sin embargo, podría ser otro gran técnico europeo el que desembarcaría en tierras sudamericanas.

“Permítanme decirlo directamente. Quizás Mourinho sea el nuevo entrenador de Brasil”, reveló el ex futbolista brasileño Carlos Alberto en una entrevista para el podcast MUNDO GV.

Carlos Alberto aseguró que Mourinho le pidió que sea su asistente (Reuters)

“Esta es información, no opinión”, aseguró el ex Fluminense, que también fue dirigido por el entrenador portugués durante su etapa en el Porto en el 2004. “Esta es una noticia que estoy informando públicamente. También me pidió que trabaje como su asistente”, agregó el carioca de 38 años.

El experimentado técnico luso, que tiene una amplia carrera por el fútbol europeo tras pasar por clubes como el Real Madrid, el Inter, el Chelsea y el Manchester United, entre otros, ya habría dado el “ok” para ponerse al mando de la Verdeamarela, que cayó ante Croacia en cuartos de final en la última Copa del Mundo.

Hasta el momento ni el propio Mourinho ni la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se pronunciaron públicamente ya que el DT de 59 años mantiene un contrato vigente con la Roma hasta junio de la temporada 2023-24.

Si bien la entidad italiana estaría deseosa de seguir contando con sus servicios, The Special One confía en que no pondrán trabas para llegar a un acuerdo entre ambas partes. En el caso de requerir de sus servicios antes del final de su vínculo con La Loba, deberán pactar una cifra para su salida.

Mourinho podría ser el próximo DT de Brasil (Getty Images)

José Mourinho también ocupó las primeras planas de los medios portugueses después de que se hizo oficial la destitución de Fernando Manuel Costa Santos tras caer en los cuartos de final ante Marruecos por 1-0. Sin embargo, este lunes se anunció oficialmente la llegada de Roberto Martínez para ese puesto al dejar su cargo en la selección de Bélgica, que sorpresivamente quedó fuera de competencia en fase de grupos.

El puesto de entrenador de Brasil continúa siendo una incógnita, después de que el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, pareció desestimar por completo su posible llegada a Sudamérica al asegurar que tiene contrato con el club Merengue y éste sería su último trabajo antes de retirarse oficialmente.

Pep Guardiola, en tanto, tiene contrato con el Manchester City hasta junio del 2025 y desde Inglaterra aseguraron que todavía tiene muchos objetivos por delante para cumplir con los citizens.





