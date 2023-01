Dana White abofeteó a su esposa en un bar de México: el video que causó indignación y el pedido de disculpas del presidente de la UFC

El presidente de la UFC fue visto en un video publicado por TMZ reaccionando a una cachetada de Anne White en sus vacaciones en Cabo San Lucas, México

Dana White fue visto en un video publicado por TMZ abofeteando a su esposa cuando estaban de vacaciones el mes pasado en el sector VIP del bar Squid Roe Cabo San Lucas, México. Luego de que las imágenes se volvieran virales y provocaran indignación, el presidente de la UFC brindó una entrevista al mismo medio este martes y afirmó sentirse “avergonzado” y preocupado de que todo esto afectara a sus tres hijos.

“Mi esposa y yo salimos el sábado por la noche en la víspera de Año Nuevo y por desgracia eso es lo que pasó. Me han escuchado decir por años, ‘Nunca hay excusas para que un hombre ponga una mano sobre una mujer’ y ahora aquí estoy en TMZ hablando sobre eso”, expresó el presidente de la UFC al sitio de internet.

Y agregó: “Mi mujer y yo llevamos casados casi 30 años, nos conocemos desde que teníamos 12 años. Obviamente hemos pasado por muchas cosas juntos, tenemos tres hijos y esta es una de esas situaciones que son horribles. Estoy avergonzado, pero también es una de esas situaciones en las que ahora mismo estamos más preocupados por nuestros hijos’'.

ARCHIVO - Foto del 6 de octubre del 2018, Dana White, presidente de la UFC, habla en conferencia deprensa antes del evento UFC 229. (AP Foto/John Locher, Archivo)

“Definitivamente había mucho alcohol, pero eso no es excusa. Literalmente, no estoy poniendo excusas para esto en absoluto. Nunca había ocurrido antes. Es la primera vez que ocurre y la gente dirá lo que tenga que decir. Es lo que es y todo lo que la gente diga es merecido. Me lo merezco. Ha ocurrido. No sé por qué ocurrió'’, continuó White.

Asimismo, el portavoz de la UFC Chris Costello indicó que ni la organización o White brindarán un comunicado y solo se remitió a los comentarios que brindó Dana a TMZ. En el video se ve a la pareja discutiendo antes de que Anne White le de una cachetada a su esposo, quien le regresó el golpe antes de que otros intervinieran.

Quien sí dio a conocer un comunicado fue Anne White, esposa del presidente de UFC, quien suscribió la versión de su esposo: “Dana y yo hemos estado casados durante casi 30 años. Decir que esto no es propio de él es quedarse corto: nunca había ocurrido nada parecido. Por desgracia, ambos bebimos demasiado en Nochevieja y las cosas se descontrolaron por ambas partes. Lo hemos hablado en familia y nos hemos pedido disculpas. Sólo espero que la gente respete nuestra intimidad por el bien de nuestros hijos”'.

Seguir leyendo: