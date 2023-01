Nacho Fernández contó por qué decidió volver a River Plate y reveló qué número de camiseta lucirá

*El volante dijo que extrañaba su vida en la Argentina

Nacho Fernández es una de las apuestas principales del ciclo que iniciará Martín Demichelis en River. El ex volante de Gimnasia de La Plata volverá a ponerse La Banda con la misión de llevar al equipo de Núñez al primer plano nacional e internacional. “Fue una decisión en familia. Me costó un poco la adaptación en Brasil, porque son muchos partidos y muchos viajes; y la realidad es que extrañaba estar con mis amigos y mi familia. Si bien lo disfruté y me dejó una experiencia muy linda, extrañaba mucho a Argentina”, dijo la flamante incorporación en su primer contacto con la prensa.

Además, el virtuoso volante reconoció que “será un orgullo” vestir el mítico número 10 que en el pasado usaron figuras de la talla del Beto Alonso, Pablo Aimar o el Burrito Ortega. A diferencia de su ciclo anterior, ahora tendrá a Javier Pinola y Poroto Lux como integrantes del cuerpo técnico del ex central del Bayern Múnich. “Vengo con una expectativa muy grande, con un cuerpo técnico muy bueno que conoce mucho al club. Mis primeras sensaciones son muy positivas. Cuando hablé con Martín (Demichelis) me hizo sentir muy cómodo y a Poroto (Lux) y a Javier (Pinola) los conocía de mi etapa como futbolista. Ahora tienen otro rol que hay que respetar”, reveló.

*Sus sensaciones sobre su experiencia en Brasil

Tras su paso por el Atlético Mineiro, Nacho Fernández remarcó que en Brasil “respetan muchísimo al fútbol argentino”. “Saben que somos comeptitivos, porque cada vez que les toca venir a la Argentina, lo sufren un poco. Durante el Mundial, estuve de vacaciones, pero me enteré que no quedaron conformes con el rendimiento de Brasil en Qatar, pero hubo muchas selecciones competitivas que no lograron el objetivo”, argumentó.

Para el mediocampista River es parte de su vida. Según sus palabras, desde que arribó a Núñez en 2016 se sintió como en su casa. “Conseguimos cosas muy importantes que me quedaron marcador para toda mi vida. Hoy tengo el mismo deseo de siempre. Disfruto mucho del día a día, porque River forma parte de mi vida. Quería volver en plenitud”, sostuvo unos instantes antes de recordar que lamentará no poder compartir el plantel actual con Juanfer Quintero.

*El lamento de Nacho por no poder compartir el vestuario con Juanfer Quintero

Antes de terminar con su primera conferencia de prensa desde su retorno al Millonario, Nacho Fernández recordó que “River está preparado para competir con cualquier equipo de Brasil”. “Creo que trabajando bien se le puede competir a esos equipos, a pesar de las figuras de Europa que puedan contratar. Trataremos de prepararnos de la mejor manera para lo que viene”, completó.

La delegación liderada por Demichelis viajará el martes a Estados Unidos para realizar la segunda parte de la pretemporada que incluye tres amistosos de preparación con vistas a la competencia oficial. El plantel trabajará en Fort Lauderdale, en el estado de Florida, hasta el 18 de enero con la siguiente agenda de compromisos: martes 10 ante Monterrey en el Q2 Stadium de Austin, el sábado 14 contra Millonarios de Bogotá en el DRV PNK Stadium de Miami y el martes 17 con Vasco Da Gama en el Exploria Stadium de Orlando.

