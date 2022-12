Rubens Sambueza pone fin a su larga trayectoria como futbolista en México

Rubens fue uno de los mejores extranjeros que llegaron al fútbol mexicano en los últimos años

Después de 12 años consecutivos militando en el fútbol mexicano y ser catalogado en su momento como uno de los mejores futbolistas de toda la Liga MX, el argentino naturalizado mexicano, Rubens Sambueza, emigró nuevamente a su país natal pero ahora para defender los colores del Deportivo Maipú dentro de la segunda división de Argentina.

Ya en el ocaso de su carrera como profesional, “Sambu” tomó la decisión de dar un paso al costado del máximo circuito en México, pues al no haber renovado contrato con el Atlético San Luis, ya no tuvo mayor oportunidad para continuar su carrera en el país azteca. No obstante, el “Cañito” se marcha del balompié mexicano con un gran legado y dejando huella especialmente por su buen paso con las “Águilas” del América, club con el que alcanzó el pico de su carrera y fue un referente del club.

Rubens Sambueza en Liga MX:



◉ 1­° en asistencias en el siglo XXI

◉ 1° en pases clave en los últimos 10 años

◉ 2° en asistencias en torneos cortos [119]



GRACIAS POR TODO, RUBENS. pic.twitter.com/QcZ6VkXlBU — Statiskicks (@statiskicks) December 28, 2022

A pesar de que durante su último año ya no no tuvo el mismo nivel con el conjunto potosino, si fue pieza importante para que el equipo lograra meterse a su primera liguilla desde su retorno a la primera división. Ya en la fiesta grande, fueron eliminados en los cuartos de final ante los Tuzos de Pachuca, aunque vendiendo cara la derrota tras caer 5-4 en el marcador global.

Su etapa con el América, la más fructuosa

Si bien, el oriundo de Zapala fue un trota estadios en la Liga MX, nadie puede poner en tela de juicio que su mejor rendimiento lo vivió como futbolista del América, club al que llegó para el Apertura 2012 y desde su primer torneo, fue un jugador desequilibrante y el cual se identificó bastante con los colores de la institución. Apenas en su segundo certamen con los “azulcremas”, Rubens logró ser campeón del torneo local en la histórica final ante Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Sambueza fue un referente de las Águilas del América

Estando en el ápice de su carrera con los de Coapa, fue pieza fundamental para que el equipo se consolidara nuevamente como el equipo a vencer y un constante contendiente al título. Entre el 2012 y 2016, Sambu alcanzó dos títulos de liga (Clausura 2013 y Apertura 2014), así como un bicampeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf (2015-2016), aunado a que fue nombrado balón de oro de la edición del 2015 y siendo el máximo asistidor del certamen con siete pases de gol.

Tras tener algunas diferencias con la directiva de las Águilas, el atacante argentino sale de la institución al término del Apertura 2016, justo después de perder la final del mencionado certamen ante los Tigres en la tanda de penaltis. Aún siendo un atleta con algunos años por delante, es fichado por los Diablos Rojos de Toluca, siendo una de las contrataciones que más llamó la atención en aquel mercado de fichajes.

Rubens Sambueza festejando una anotación en el estadio Nemesio Diez en la ciudad de Toluca (México). EFE/Jorge Núñez

Con los “Escarlatas” tuvo su segundo aire y fue el hombre referente en el medio campo durante cuatro torneos. De hecho, en el Clausura 2018 se quedó muy cerca de alzar su tercer trofeo de Liga MX, pero el Toluca terminó perdiendo la final ante Santos. Posteriormente llegó a reforzar al León de Ignacio Ambriz y en su primer torneo, nuevamente llegó a la final de liga y se topó una vez más con los Tigres del “Tuca” Ferretti, impidiendo ampliar su palmarés en el fútbol mexicano.

Cabe recordar que previo a su arribo con el América en 2012, Sambueza ya había tenido unas actuaciones destacadas con los Pumas de la UNAM durante el 2007, siendo parte de aquella plantilla que perdió la final del Apertura 2007 ante el Atlante. Regresó a Sudamérica por dos años, para luego regresar al país azteca con los extintos Estudiantes Tecos, conjunto con el que disputó 90 partidos y logró repartir 30 asistencias y marcar nueve anotaciones.

Así fue como el argentino selló una brillante trayectoria en el balompié azteca y se volvió un ídolo en algunos de los clubes que defendió. En su momento, su nombre sonó para portar la camiseta del Tricolor, pero nunca se concretó nada; ahora, su siguiente etapa aguarda en la segunda división de su país natal, en busca de cerrar de buena manera su carrera como futbolista.

