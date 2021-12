Por qué Sambueza prefirió a San Luis antes que a otro club

Rubens pudo haber tenido un destino distinto al actual (Foto: Luis Ramírez/EFE)

Con 37 años de edad, Rubens Sambueza está por vivir una aventura más en el futbol mexicano. Tras haber vestido las camisetas de Estudiantes Tecos, Pumas, América, León, Pachuca y Toluca, ahora Atlético de San Luis es el nuevo club al que defenderá y al que prefirió por encima de otros.

En su presentación con el club, ahora Rojiblanco, el jugador nacido en Zapala, Argentina, explicó por qué decidió tomar este proyecto y no otros. Hay que recordar que tras el anuncio de Toluca, en el que le agradecieron por su estancia, algunos equipos de la Liga MX quisieron hacerse de sus servicios, como lo fue Mazatlán o Pumas.

“Se comunicaron algunos técnicos de otros clubes pero por respeto no lo diré, me decidí por San Luis porque fueron los primeros en hacer las cosas serias, en el proyecto y las ganas de contar con un jugador de experiencia como yo y a todo jugador la confianza que te dan es muy importante”, aseguró Sambueza en conferencia de prensa.

Rubens Sambueza fue presentado con el Atlético de San Luis (Foto: Instagram/@sambueza_1984)

Sambu, a pesar de su longeva edad para un futbolista en estas épocas, demostró ser una pieza clave en el funcionamiento de Toluca en el Apertura 2021. Su entrega y calidad lo consolidaron como el referente de los Diablos Rojos por lo que se volvió objeto de deseo en este mercado de transferencias.

Durante la aclaratoria en la que afirmó porque su decisión estuvo con Atlético de San Luis, detalló cómo fue su salida de Toluca. El atacante argentino afirmó que hubo cordialidad cuando se le dio la noticia de que no contarían con él en futuros proyectos.

“El tema de la negociación se dio realmente con la gente de San Luis al ver que en Toluca no me iban a tener en cuenta para el siguiente torneo, se comunica Sinha conmigo para saberlo, se portaron bien conmigo. Los de San Luis fueron los primeros en confiar en mí y estoy muy agradecido de seguir en esta posibilidad de seguir en la Liga MX, para seguir trascendiendo ahora con este club y esta nueva playera”, aseveró el histórico futbolista.

Rubens dejó buenas sensaciones con el club del Estado de México (Foto: Alex Cruz/EFE)

No obstante, la llegada de Rubens al Atlético de San Luis no garantiza su titularidad. Al menos así lo afirmó el estratega del club, Marcelo Méndez Russo, quien dijo que no importaba el pasado en en qué clubes había jugador, para él lo verdaderamente importante es cómo se está en el día a día.

“Si bien depende de él el estar o no a la orden, acá no va a jugar nadie por lo que hizo en el pasado o por el equipo en el que estuvo anteriormente, esto es un trabajo de día a día donde nosotros resolvemos quien está mejor para salir a la cancha”, soltó el técnico en conferencia de prensa.

Sambueza es una de las figuras de los últimos años de la Liga MX (Foto: Kirby Lee/Reuters)

Por último, Sambueza dio un mensaje a la afición en el que destacó qué implica llevar el número 10 en el jersey. Además, aseguró que se entregará, fiel a su estilo, pues tratará de dar lo mejor de sí cada que se enfunde en la camiseta de San Luis.

“Hermoso número (el 10), nunca me había tocado vestirlo en el futbol mexicano. Muchas gracias. Primero agradecerles que me tengan presente. Creo que el cariño de la afición va a ser importante. Me voy a entregar y dar lo mejor de mi. Agradecerles el cariño de vuelta. Van a ver un Sambueza entregado, pero hoy tenemos que defender esta camiseta”, finalizó el flamante refuerzo potosino.

SEGUIR LEYENDO: