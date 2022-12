Ramón Mifflin y su eterna amistad con Pelé: jugaron juntos y quiso visitarlo al hospital

Pelé y Mifflin se enfrentaron con sus respectivas selecciones, Brasil y Perú.

Pelé, quien perdió la vida a sus 82 años después de una larga lucha contra el cáncer al colón, tenía una gran amistad con un peruano. Se trata de Ramón Mifflin, con el cual compartió equipo en Brasil y Estados Unidos. El exfutbolista nacional confesó que quiso visitarlo al hospital y mostró su tristeza tras enterarse el deceso del ‘Rey’.

Juntos en el vestuario

Ramón Mifflin es un exvolante que hizo su debut profesional con Centro Iqueño, equipo que participó en la primera y segunda división del fútbol ‘incaico’. También, defendió los colores de Sporting Cristal y de la selección peruana.

El popular ‘Cabezón’ pasó por clubes del extranjero como Racing de Argentina, Independiente de Santa Fe de Colombia, Santos de Brasil y New York Cosmos de Estados Unidos. En estos dos últimos tuvo el placer de coincidir con Pelé.

Es más, el ahora comentarista deportivo confesó, en una entrevista con diario El Trome, que ‘O Rei’ lo trató de llevar al ‘Peixe’, pero no se dio. Cuatro año más tarde, concretó su fichaje y coincidió con el brasileño en su última etapa.

“Cuando estuve suspendido, viene a Lima con Zito, se reúnen con Didí y le hacen una oferta por mi pase a Ricardo Bentín, dueño de Cristal, pero la rechazó porque era muy joven. Me frustré mucho en ese momento”, manifestó.

Ramón Mifflin jugó al lado de Pelé en 1974.

Luego, Pelé decidió irse del Santos a New York Cosmos y le dio una gran sorpresa a Mifflin. “Un día vino a visitarme y me dijo: ‘Alista tus cosas que te vas conmigo a Estados Unidos”, contó en diálogo con El Trome.

Ellos dos fueron los primeros extranjeros en el conjunto norteamericano. Posteriormente, llegaron grandes figuras de otro países como es el caso del italiano Giorgio Chinaglia y el alemán Franz Beckenbauer.

El peruano estuvo presente en el último partido de Pelé. Este sucedió el 1 de octubre de 1977 y se enfrentaron Santos y New York Cosmos. El exmediocampista nacional ingresó en reemplazo del brasileño y anotó el gol de la victoria de los estadounidenses.

Pelé y Mifflin levantaron un título juntos, el de North American Soccer League.

Su amistad después del fútbol

El fútbol es un deporte que une a muchas personas y Ramón y Edson no fueron la excepción. Después de que ambos cuelguen los botines conservaron su amistad. El exintegrante de la selección peruana manifestó su deseo de ir a verlo cuando estaba internado en el hospital.

“Pelé para con Clodoaldo y Manoel María que son ex jugadores de la selección y del Santos que también son amigos míos. Con ellos me comunico siempre para ver cómo sigue”, declaró para El Trome.

“Quería ir con mi esposa por Santos, donde tengo grandes amigos, pero Clodoaldo me dijo que sólo pueden visitarlo sus hijos”, agregó.

Pelé estuvo internado en el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo.

Las palabras de Mifflin tras la muerte de Pelé

Hoy jueves 29 de diciembre se anunció el sensible deceso del exfutbolista brasileño en varios medios de comunicación. Esta noticia fue confirmada por una publicación en las redes sociales del ‘Rey’. “La inspiración y el amor marcaron el camino de Rei Pelé, quien hoy falleció. Amor, amor y amor, para siempre”.

Ramon Mifflin conversó con RPP tras la muerte de su amigo. “Con mucha pena, es increíble que se vaya, a los 80 años hay gente que aun está entera. Estoy triste, muy triste”.

Por último, el ‘Cabezón’ compartió una enseñanza que le dejó el brasileño. “Una persona íntegra, buen consejero, a mí me cambió la vida, me enseñó a vivir, a respetar, a ordenarme, yo era un muchacho medio inquieto y él me dio tranquilidad y ahora estoy muy consternado”.

